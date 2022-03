Najvyšší správny súd bude mať dvoch nových sudcov, vo výbere uspeli Michal Dzurdzík a Martin Tiso

Ako informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol , rozhodli o tom členovia výberovej komisie.

Prihlásili sa štyria uchádzači

Zápisnicu zverejnia na webe

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vo výberovom konaní na dve miesta sudcu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) uspel predseda správneho kolégia na Krajskom súde v Bratislave Michal Dzurdzík a asistent sudkyne na najvyššom správnom súde Martin Tiso.Na základe hodnotenia a výsledkov odporučili predsedovi NSS SR podať návrh Súdnej rade SR na preloženie Dzurdzíka na NSS SR a v prípade Tisa požiadať o iniciovanie postupu k overeniu predpokladov sudcovskej spôsobilosti a predloženie návrhu prezidentke SR na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na NSS SR.Hajtol priblížil, že NSS SR evidoval vo výberovom konaní štyri prihlášky, no na procese sa nakoniec zúčastnili traja uchádzači. Výberový proces sa konal od 16. do 18. marca v sídle najvyššieho správneho súdu.Členmi výberovej komisie boli Lajos Mészáros z databázy kandidátov na členov výberovej komisie zvolených Súdnou radou SR, Lucia Berdisová a Marianna Leontiev z databázy kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministerkou spravodlivosti SR, Jana Hatalová zvolená Sudcovskou radou NSS SR a Petra Príbelská zvolená plénom NSS SR.Ministerstvo spravodlivosti zverejní zápisnicu z výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NSS SR na svojom webe.