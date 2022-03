Obhajca Para sa snaží zaťahovať trestné orgány do politiky, tvrdí sudca Kliment, mal by dodržiavať etiku

Konanie Paru môže mať odozvu

Para vidí účelovú výčitku

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Obhajoba nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra sa snaží podľa sudcu Najvyššieho súdu SR (NS SR) Juraja Klimenta zaťahovať orgány činné v trestnom konaní do politického boja.Sudca to uviedol na záver verejného zasadnutia v piatok 18. marca, na ktorom rozhodol o nevzatí obvineného v kauze Valčeky do väzby.Ako zdôraznil Juraj Kliment, obhajca Marek Para sa snaží prezentovať „nejakú manipuláciu“ zo strany vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov.Sudca NS SR skonštatoval, že nič také sa však nedeje. „Aj v tomto konaní v rámci námietky zaujatosti bolo spravené malé šetrenie k obsahu tej proklamovanej manipulácie. Ide o myšlienkový konštrukt vašej obhajoby, ktorý nemá absolútne reálne pozadie,“ povedal sudca Norbertovi Bödörovi.Kliment zároveň poprosil Mareka Paru, aby dodržiaval „nejaké limity etiky“ aj vo vzťahu k orgánom činným v trestnom konaní a k súdu.„Pretože tento spôsob obhajoby prekračuje nejaký zákonný rámec a môže to potom nájsť odozvu v podaniach smerujúcich na Slovenskú advokátsku komoru,“ doplnil.Výčitku sudcu Juraja Klimenta v súvislosti s manipuláciou trestných konaní považuje Marek Para ako účelovú, pretože sa týka jeho synovca, prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Povedal to pre médiá po piatkovom zasadnutí.Marek Para sa zúčastnil vo štvrtok 17. marca na tlačovej konferencii spolu s predsedom strany Smer - sociálna demokracia Ten na nej uviedol, že niektorí vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry pri vyšetrovaní medializovaných káuz sledovali, akí sudcovia majú práve službu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) Niektorí totiž podľa neho vyšetrovateľom viac vychádzali v ústrety, napríklad pri návrhoch na väzobné stíhanie obvinených. Jednou z nich bola podľa Fica sudkyňa ŠTS Ružena Sabová . Fico kritizoval tiež šéfa ŠTS Jána Hrubalu , ktorý je podľa neho zaujatý.