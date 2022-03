Najvyšší súd SR bude prejednávať odvolania dvojice mužov odsúdených v kauze Judáš

Dostali aj peňažné tresty

Žiadali úplatok štyristotisíc eur

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na stredu 23. marca verejné zasadnutie s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petrom G. a bývalým policajtom Ladislavom V.Tých Špecializovaný trestný súd v Pezinku v októbri minulého roku uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Petrovi G. v tejto súvislosti uložil súd trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia. Dostal tiež peňažný trest 50-tisíc eur. V prípade, že by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest 15 mesiacov väzenia.Ladislavovi V. zase súd vymeral trest desať rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40-tisíc eur. Ak by ho nezaplatil, náhradný trest je v jeho prípade jeden rok väzenia.V prípade oboch obžalovaných určil súd ochranný dohľad po dobu dvoch rokov. Ladislavovi V. má tiež v prospech štátu prepadnúť auto.Obaja obžalovaní sa proti verdiktu na mieste odvolali. Najvyšší súd mal o ich odvolaniach rozhodnúť už začiatkom marca, verejné zasadnutie však zrušili, keďže jeden z obžalovaných ochorel na COVID-19.Podľa obžaloby Peter G. a Ladislav V. žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó . Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.Peter G. a Ladislav V. boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš zameranej na korupciu predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského . Po jeho smrti však stíhanie zastavili.Ďalší obvinení, konkrétne bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech , uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy schválili.