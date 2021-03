Najvyšší správny súd hľadá sudcov, vyhlásili druhé kolo výberového konania

Prax najmenej desať rokov

Uchádzačov čaká verejné vypočutie

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Druhé kolo výberového konania na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) bude 11. až 12. a 18. až 19. mája. V utorok 9. marca ho vyhlásil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák . Žiadosť o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 6. apríla do 15:00. Na NSS SR je potrebné obsadiť 29 voľných miest.Výberového konania sa môže zúčastniť sudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov a dosiahol vek 30 rokov.Prihlásiť sa môže aj osoba, ktorá nie je sudcom v prípade, ak dosiahla vek 30 rokov, získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo, vykonávala právnickú prax najmenej desať rokov a spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne.Po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov bude súdna rada hlasovať o úspešnosti vo verejnom vypočutí o každom uchádzačovi samostatne. Na základe počtu hlasov súdna rada zostaví poradie uchádzačov. V prípade tých úspešných vykoná súdna rada overenie predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Úspešní uchádzači vo výberovom konaní, ktorí nie sú sudcami, sú povinní absolvovať prípravné vzdelávanie.Na prvom výberovom konaní na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) by sa malo zúčastniť 16 uchádzačov.