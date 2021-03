Rusko a Čína plánujú postaviť lunárnu výskumnú stanicu, zrejme bude na povrchu mesiaca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Čína a Rusko plánujú postaviť lunárnu výskumnú stanicu, ktorá by sa mohla nachádzať aj na povrchu Mesiaca. Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA) na svojej webstránke informovala, že Medzinárodná lunárna výskumná stanica by bola prístupná aj pre ďalšie krajiny a medzinárodných partnerov. Podrobnosti o jej stavbe však neposkytla.CNSA uviedla, že projekt je „komplexná základňa pre vedecké experimenty so schopnosťou dlhodobej autonómnej prevádzky“. Stanicu vybudujú „na mesačnom povrchu a/alebo na mesačnej obežnej dráhe“ a bude vykonávať výskumnú činnosť, ako sú „prieskum a využitie Mesiaca, jeho pozorovanie, základné vedecké pokusy a technická verifikácia“.Správca CNSA Čang Kche-ťien a šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v utorok podpísali memorandum o projekte.Čína sa v začiatkoch svojho ambiciózneho vesmírneho programu veľmi spoliehala na odborné znalosti z Ruska. Lunárna stanica podľa agentúry AP predstavuje začiatok novej éry vesmírnej spolupráce medzi týmito krajinami.