Najvyšší súd bude v septembri opäť rozhodovať o treste pre dvojicu z kauzy Judáš

Odvolací senát bude rozhodovať opätovne

Tresty si už dvojica odsedela

26.5.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by mal v septembri opätovne rozhodovať o treste pre bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Gašparoviča a bývalého policajta Ladislava Vičana . Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.Dovolací senát NS SR totiž ešte v januári 2024 vyhovel dovolaniu, ktoré bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry podal v septembri 2022 vo veci právoplatne odsúdenej dvojice.V tejto súvislosti zrušil rozsudok odvolacieho senátu NS SR z marca 2022, ktorým obžalovaným zmiernil tresty uložené prvostupňovým súdom. Dovolací senát totiž skonštatoval, že rozhodnutím odvolacieho súdu došlo k porušeniu zákona v prospech obžalovaných.Odvolací senát NS SR tak bude vo veci musieť rozhodovať opätovne. Bývalá špeciálna prokuratúra dovolanie podala v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou konania dvojice zo strany Najvyššieho súdu SR.„Samotný skutok svedčil pre záver, že ide o trestný čin prijímania úplatku,“ povedal v januári minulého roku predseda senátu Juraj Kliment. Keďže vec sa vrátila do odvolacieho konania, zrušil zároveň zatykač vydaný na obžalovaného Gašparoviča, ktorý sa podľa medializovaných informácii nachádzal v Bosne a Hercegovine.Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v marci 2022 zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uložil v októbri 2021 bývalému šéfovi kontrarozviedky SIS Gašparovičovi a expolicajtovi Vičanovi. Dvojicu ŠTS uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie. Gašparovič tak nakoniec dostal právoplatne trest 22 mesiacov väzenia a Vičan 20 mesiacov. Obaja boli zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd uložil Gašparovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-tisíc eur. Tresty odňatia slobody si už dvojica odsúdených odsedela.Pôvodne Gašparovičovi ŠTS v tejto veci uložil trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a dostal tiež peňažný trest 50-tisíc eur. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral trest 10 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40-tisíc eur. Dvojica sa proti verdiktu odvolala.Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) . Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó. Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.Gašparovič a Vičan boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš zameranej na korupciu predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Po jeho smrti však stíhanie zastavili. Ďalší obvinení, napríklad bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech, uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy schválili.