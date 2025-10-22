|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 22.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sergej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2025
Najvyšší súd mal rozhodovať o novom treste pre dvojicu z kauzy Judáš, pojednávanie však odročil
Tagy: hovorkyňa súdu Kauza Judáš Súdy
Najvyšší súd SR mal v stredu rozhodovať o novom treste pre bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej ...
Zdieľať
22.10.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR mal v stredu rozhodovať o novom treste pre bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Gašparoviča a bývalého policajta Ladislava Vičana. Ako však pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa súdu Alexandra Važanová, jeden z obhajcov obžalovaných sa riadne a včas ospravedlnil a senát toto ospravedlnenie akceptoval. Stredajšie verejné zasadnutie preto odročil na 12. novembra.
Dovolací senát Najvyššieho súdu ešte v januári 2024 vyhovel dovolaniu, ktoré bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry podal v septembri 2022 vo veci právoplatne odsúdenej dvojice. V tejto súvislosti zrušil rozsudok odvolacieho senátu z marca 2022, ktorým obžalovaným zmiernil tresty uložené prvostupňovým súdom.
Dovolací senát skonštatoval, že rozhodnutím odvolacieho súdu došlo k porušeniu zákona v prospech obžalovaných. Odvolací senát Najvyššieho súdu tak bude musieť vo veci rozhodovať opätovne.
Bývalá špeciálna prokuratúra dovolanie podala v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou konania dvojice zo strany Najvyššieho súdu.
„Samotný skutok svedčil pre záver, že ide o trestný čin prijímania úplatku,“ povedal v januári minulého roku predseda senátu Juraj Kliment. Keďže vec sa vrátila do odvolacieho konania, zrušil zároveň zatykač vydaný na obžalovaného Gašparoviča, ktorý sa vtedy podľa medializovaných informácií nachádzal v Bosne a Hercegovine.
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v marci 2022 zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uložil v októbri 2021 bývalému šéfovi kontrarozviedky Gašparovičovi a expolicajtovi Vičanovi. Dvojicu ŠTS uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.
Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie. Gašparovič tak nakoniec dostal právoplatne trest 22 mesiacov väzenia a Vičan 20 mesiacov. Obaja boli zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd uložil Gašparovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-tisíc eur. Tresty odňatia slobody si už dvojica odsedela.
Pôvodne uložil ŠTS Gašparovičovi trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 50-tisíc eur. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral 10 rokov väzenia a pokutu 40-tisíc eur. Dvojica sa proti verdiktu odvolala.
Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó. Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.
Gašparovič a Vičan boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš, ktorá sa týkala korupcie predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, no po jeho smrti bolo stíhanie zastavené.
Ďalší obvinení, ako bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech, uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy následne schválili.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd mal rozhodovať o novom treste pre dvojicu z kauzy Judáš, pojednávanie však odročil © SITA Všetky práva vyhradené.
Dovolací senát zasiahol už v minulosti
Dovolací senát Najvyššieho súdu ešte v januári 2024 vyhovel dovolaniu, ktoré bývalý Úrad špeciálnej prokuratúry podal v septembri 2022 vo veci právoplatne odsúdenej dvojice. V tejto súvislosti zrušil rozsudok odvolacieho senátu z marca 2022, ktorým obžalovaným zmiernil tresty uložené prvostupňovým súdom.
Dovolací senát skonštatoval, že rozhodnutím odvolacieho súdu došlo k porušeniu zákona v prospech obžalovaných. Odvolací senát Najvyššieho súdu tak bude musieť vo veci rozhodovať opätovne.
Bývalá špeciálna prokuratúra dovolanie podala v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou konania dvojice zo strany Najvyššieho súdu.
„Samotný skutok svedčil pre záver, že ide o trestný čin prijímania úplatku,“ povedal v januári minulého roku predseda senátu Juraj Kliment. Keďže vec sa vrátila do odvolacieho konania, zrušil zároveň zatykač vydaný na obžalovaného Gašparoviča, ktorý sa vtedy podľa medializovaných informácií nachádzal v Bosne a Hercegovine.
Najvyšší súd už raz tresty zmiernil
Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v marci 2022 zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uložil v októbri 2021 bývalému šéfovi kontrarozviedky Gašparovičovi a expolicajtovi Vičanovi. Dvojicu ŠTS uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.
Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie. Gašparovič tak nakoniec dostal právoplatne trest 22 mesiacov väzenia a Vičan 20 mesiacov. Obaja boli zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd uložil Gašparovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-tisíc eur. Tresty odňatia slobody si už dvojica odsedela.
Pôvodné tresty boli výrazne prísnejšie
Pôvodne uložil ŠTS Gašparovičovi trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 50-tisíc eur. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral 10 rokov väzenia a pokutu 40-tisíc eur. Dvojica sa proti verdiktu odvolala.
Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS). Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó. Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.
Kauza Judáš a ďalší obvinení
Gašparovič a Vičan boli zadržaní a obvinení v rámci kauzy Judáš, ktorá sa týkala korupcie predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Pôvodne v rámci tejto kauzy stíhali aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, no po jeho smrti bolo stíhanie zastavené.
Ďalší obvinení, ako bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a viceprezident finančnej správy Daniel Čech, uzavreli s prokurátorom dohody o vine a treste, ktoré súdy následne schválili.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd mal rozhodovať o novom treste pre dvojicu z kauzy Judáš, pojednávanie však odročil © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: hovorkyňa súdu Kauza Judáš Súdy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rozpočet je podľa liberálov výsmechom, Pellegrini by mal Fica vyzvať k požiadaniu o vyslovenie dôvery vláde – VIDEO
Rozpočet je podľa liberálov výsmechom, Pellegrini by mal Fica vyzvať k požiadaniu o vyslovenie dôvery vláde – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Projekt Seniori Online získal ocenenie Senior Friendly 2025 v kategórii občianske združenia
Projekt Seniori Online získal ocenenie Senior Friendly 2025 v kategórii občianske združenia