|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Melánia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. júna 2026
Najvyšší súd odmietol Trumpov pokus obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA
Sudcovia potvrdili, že deti narodené na území Spojených štátov zostávajú občanmi bez ohľadu na imigračný status rodičov. Najvyšší súd
Zdieľať
Najvyšší súd Spojených štátov v utorok odmietol snahu prezidenta Donalda Trumpa obmedziť automatické udeľovanie amerického občianstva deťom narodeným na území krajiny.
V ostro sledovanom rozhodnutí prijatom pomerom hlasov 6:3 potvrdil doterajší výklad 14. dodatku ústavy, podľa ktorého sú občanmi USA takmer všetky osoby narodené na americkom území.
Trump proti ústave
Trump podpísal exekutívny príkaz hneď po návrate do Bieleho domu, ktorým chcel odňať automatické občianstvo deťom rodičov zdržiavajúcich sa v krajine nelegálne alebo na dočasných vízach. Nižšie súdy však opatrenie zablokovali ako protiústavné.
„Deti narodené v Spojených štátoch rodičom, ktorí sa v krajine nachádzajú nezákonne alebo dočasne, podliehajú jurisdikcii Spojených štátov a podľa doložky o občianstve v 14. dodatku sú občanmi od narodenia,“ napísal v stanovisku súdu jeho predseda John Roberts.
Trump označoval automatické udeľovanie občianstva za faktor podporujúci nelegálnu migráciu a takzvanú pôrodnú turistiku.
Precedens nepustil
Administratíva argumentovala, že 14. dodatok bol prijatý po občianskej vojne s cieľom zabezpečiť práva bývalých otrokov, nie detí migrantov.
Súd sa však oprel o svoj prelomový verdikt z roku 1898 v prípade Wonga Kim Arka, ktorý potvrdil právo na občianstvo osobám narodeným v USA bez ohľadu na pôvod rodičov.
„Deti narodené na americkej pôde zostávajú občanmi Spojených štátov na základe ústavou garantovaného princípu, ktorý platí už viac než jedno storočie,“ konštatoval súd.
Rozhodnutie predstavuje ďalšiu významnú právnu prehru Trumpovej administratívy. Najvyšší súd tento rok už zablokoval väčšinu prezidentových globálnych ciel a tiež jeho pokus odvolať členku Rady guvernérov Federálneho rezervného systému (Fed) Lisu Cookovú.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd odmietol Trumpov pokus obmedziť udeľovanie občianstva deťom narodeným v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Nitra má problémy s pitnou vodou a dostáva sa do kritickej situácie, mesto apeluje na občanov
O post primátorky Košíc zabojuje aj starostka sídliska Nad jazerom Lenka Kovačevičová – FOTO