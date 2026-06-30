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30. júna 2026

Nitra má problémy s pitnou vodou a dostáva sa do kritickej situácie, mesto apeluje na občanov


Tagy: extrémne sucho Mimoriadna situácia Nedostatok vody Pitná voda

Západoslovenská vodárenská spoločnosť už pristúpila k opatreniam na reguláciu toku vody. Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie, dôvodom sú problémy s pitnou vodou. Ako samospráva ...



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gettyimages 909104882 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Západoslovenská vodárenská spoločnosť už pristúpila k opatreniam na reguláciu toku vody.


Mesto Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie, dôvodom sú problémy s pitnou vodou. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, nejde už iba o vodu, ale aj o zdravie a životy.

„Extrémna spotreba vody na zavlažovanie trávnikov či napúšťanie bazénov, spolu s klesajúcou kapacitou vodných zdrojov spôsobenou suchom a klimatickými zmenami, dostáva mesto Nitra a jeho okolie do kritickej situácie,” uviedlo mesto.

Na občanov apelovalo, aby do odvolania ​nenapúšťali bazény ani vírivky, nepolievali trávniky, záhrady a okrasnú zeleň pitnou vodou a ​neumývali automobily pitnou vodou. Rovnako ich vyzvalo, aby obmedzili všetky činnosti, pri ktorých sa zbytočne spotrebúva pitná voda.

„Každý ušetrený liter dnes pomáha zabezpečiť pitnú vodu tam, kde je najviac potrebná – pre pacientov v nemocniciach, seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, deti v materských školách aj všetkých obyvateľov mesta,” zdôrazňuje samospráva.

Informovala tiež, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť už pristúpila k opatreniam na reguláciu toku vody. „Prosíme, buďte solidárni a pristúpte k zníženiu spotreby pitnej vody aj vy. Trávnik sa po daždi zazelená. Ľudské zdravie a životy sú nenahraditeľné. Ďakujeme, že ste solidárni. Veríme, že túto situáciu spoločne zvládneme,” uzavrelo mesto.


Zdroj: SITA.sk - Nitra má problémy s pitnou vodou a dostáva sa do kritickej situácie, mesto apeluje na občanov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: extrémne sucho Mimoriadna situácia Nedostatok vody Pitná voda
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