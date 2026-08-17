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17. augusta 2026
V rodinnom dome v Šamoríne našli mŕtveho muža
Tagy: Krimi
Bezprostredné okolie uzatvorili. Policajti zasahujú rodinnom dome v Šamoríne v okrese Dunajská Streda, kde našli telo mŕtveho muža. Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, ...
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17.8.2026 (SITA.sk) - Bezprostredné okolie uzatvorili.
Policajti zasahujú rodinnom dome v Šamoríne v okrese Dunajská Streda, kde našli telo mŕtveho muža. Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, bezprostredné okolie uzatvorili, na miesto smeruje krajský výjazd.
„V súčasnosti policajti vykonávajú prvotné úkony potrebné na zistenie, ako k úmrtiu muža došlo, prípadne či bolo zapríčinené inou osobou," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - V rodinnom dome v Šamoríne našli mŕtveho muža © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti zasahujú rodinnom dome v Šamoríne v okrese Dunajská Streda, kde našli telo mŕtveho muža. Ako informuje trnavská krajská polícia na sociálnej sieti, bezprostredné okolie uzatvorili, na miesto smeruje krajský výjazd.
„V súčasnosti policajti vykonávajú prvotné úkony potrebné na zistenie, ako k úmrtiu muža došlo, prípadne či bolo zapríčinené inou osobou," uviedla polícia.
Zdroj: SITA.sk - V rodinnom dome v Šamoríne našli mŕtveho muža © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Krimi
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