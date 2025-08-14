Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

14. augusta 2025

Najvyšší súd sa bude v októbri zaoberať trestom pre expolicajta Pavla Vorobjova


Tagy: bývalý policajt Prepadnutie majetku Súdy

14.8.2025 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR by sa v októbri na verejnom zasadnutí mal zaoberať trestom pre bývalého policajta Pavla Vorobjova. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Sudca Špecializovaného trestného súdu totiž v septembri 2024 zmenil trest prepadnutia majetku, ktorý expolicajtovi uložil v rámci dohody o vine a treste v roku 2022, na peňažný trest vo výške 15-tisíc eur.


Dvojročný nepodmienečný trest odňatia slobody a úhrnný trest zákazu činnosti vo výkone funkcie, povolania a zamestnania v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov Vorobjovovi sudca opätovne potvrdil. Rozsudok však vtedy nenadobudol právoplatnosť.

Prepadnutie majetku


O povolení obnovy konania vo veci prepadnutia majetku, ktoré bolo súčasťou trestu v rámci dohody o vine a treste, súd rozhodol ešte v novembri 2023.

O obnovu konania žiadal odsúdený v súvislosti s nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého povinnosť súdov vymerať za niektoré skutky aj trest prepadnutia majetku odporuje princípu primeranosti trestov. V rámci zabaveného majetku odsúdeného expolicajta išlo o dve nehnuteľnosti – rodinný dom a záhradný domček v okrese Nitra.

Bol mu uložený úhrnný trest


Sudca ŠTS na pracovisku v Banskej Bystrici ešte v máji 2022 schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným bývalým policajtom Vorobjovom. Súd uznal expolicajta za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na dva roky do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, trest prepadnutia majetku a trest zákazu činnosti v orgánoch verejnej moci vo výmere sedem rokov. Vorobjova následne prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023.

Pavol Vorobjov pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). V inej kauze ho v júli 2024 sudca ŠTS oslobodil spod obžaloby pre zločin prijímania úplatku. Podľa sudcu totiž nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bol obžalovaný trestne stíhaný. Rozsudok nie je právoplatný, keďže sa voči nemu odvolal prokurátor. Expolicajt podľa obžaloby v máji 2018 prijal úplatok 2000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy. Vorobjov odmietol v tomto prípade dohodu o vine a treste a vyhlásil, že je nevinný.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd sa bude v októbri zaoberať trestom pre expolicajta Pavla Vorobjova © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý policajt Prepadnutie majetku Súdy
