 Z domova

14. augusta 2025

Šimečka sa vrátil z Báčskeho Petrovca a hnevá sa na Fica, Blanára aj Šimkovičovú – FOTO


Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa vrátil z Báčskeho Petrovca. Hnevá sa na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (



michal simecka v bacskom petrovci 676x492 14.8.2025 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka sa vrátil z Báčskeho Petrovca. Hnevá sa na ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS) aj na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).


„Na všetkých týchto falošných národovcov, ktorí sa zaklínajú kultúrou a tradíciami, ale keď napádajú a bijú našich krajanov v zahraničí, tak mlčia ako voš pod chrastou," vyhlásil Šimečka, ktorý komunikoval priamo so Slovákmi v Srbku. Tí sa podľa jeho slov cítia úplne opustení a vydaní na pospas miestnym chuligánom a bitkárom.
Nikto im nepomôže, nikto z našej vlády sa ich nezastal, nepredvolal si srbského veľvyslanca, kašlú na nich. Hodili ich cez palubu, ďalej sa kúpu v chorvátskom mori, pózujú z dovoleniek, vymýšľajú sprosté pseudokauzy a nerobia nič z toho, za čo sú platení. Len pred ďalšími voľbami si sem znovu prídu spraviť fotku v krojoch.

— Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska (PS)

Výzva premiérovi a šéfovi diplomacie


Čestní ľudia - učiteľky, študentky, novinári, umelci, dôchodcovia či poľnohospodári majú podľa Šimečku oprávnený strach. „Hoci sa len odfotiť, ísť na protest, byť videní v meste. Okamžite im hrozia perzekúcie, vyhodenie z práce, alebo hrozby fyzickým násilím," upozornil Šimečka.

Predseda PS preto vyzval premiéra a ministra zahraničných vecí, aby okamžite konali. „Bežní Srbi a Slováci spolu vychádzajú dobre. No vládna strana vášho milovaného Vučića systematicky obmedzuje občianske slobody v krajine a na miestnych Slovákov to dopadá násobne ťažšie. Fyzicky tu napadli dokonca už aj viacerých občanov Slovenska. Ako môžete toto ticho a slepo tolerovať, nehanbíte sa?," uzavrel Šimečka.

Incident sa stal na slávnostiach


Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.

Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.


Premiér Robert Fico útok na slovenskú menšinu v Báčskom Petrovci v Srbsku neodsúdil. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, podľa neho išlo o spor opozičných a vládnych sympatizantov v Srbsku, ktorý nesúvisí s právami menšín v tejto krajine. Zároveň odmietol kritiku opozície, že vláda ignoruje útok voči našim krajanom a nijako sa ich nezastala.

„Podľa informácií, ktoré som obdržal od nášho veľvyslanca, nebola táto výstava povolená. Fotografie vyvolali reakciu v radoch podporovateľov vlády, ktorých je v Báčskom Petrovci a v celom Srbsku neúrekom, a došlo k potýčkam," uviedol Fico s tým, že opozícia tak od vlády žiada, aby chránila Srbov slovenskej národnosti, ktorí žiadajú pád legitímnej vlády. „Oni sa museli naozaj zblázniť,“ povedal premiér.




Zdroj: SITA.sk

Najvyšší súd sa bude v októbri zaoberať trestom pre expolicajta Pavla Vorobjova
Odvolávanie Šaška sa nezačalo ani vo štvrtok, schôdzu opäť neotvorili – VIDEO

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 