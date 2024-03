Najvyšší súd SR a Súdny dvor EÚ si vymenia skúsenosti v oblasti rozhodovacej činnosti

Výsledok dohody a diskusií

Lepšie vzájomné pochopenie

11.3.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd Súdny dvor Európskej únie si v nasledujúcich týždňoch vymenia skúsenosti v oblasti rozhodovacej činnosti oboch inštitúcií. Informovala o tom hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová a spresnila, že odborné stretnutia právnikov lingvistov budú zamerané najmä na prejudiciálne konanie.Témami seminárov, diskusných panelov a prezentácií bude napríklad návrh na začatie prejudiciálneho konania, naliehavé a skrátené prejudiciálne konanie, pripravovaná reforma prejudiciálneho konania či judikatúra v oblasti ochrany spotrebiteľov, justičnej spolupráce v trestných veciach a Charty základných práv EÚ.Výmena skúseností sa bude konať v priestoroch NS SR od 11. marca do 18. apríla. Projekt spolupráce je výsledkom dohody a diskusií, ktoré nadviazali predseda NS SR Ján Šikuta , predseda súdneho dvora Koen Lenaerts a sudca Miroslav Gavalec Ako NS SR spresnil, projekt spolupráce oboch inštitúcií je súčasťou komunikácie medzi súdnym dvorom a slovenskými vnútroštátnymi súdmi, pričom vychádza z myšlienky spravodlivosti ako službe občanom. Za touto myšlienkou teda stojí snaha zlepšiť ochranu práv občanov, ktoré im priznávajú právne predpisy EÚ alebo vnútroštátne právne predpisy vykonávajúce právo EÚ.„Projekt umožní lepšie vzájomné pochopenie procesov a spôsobu práce oboch inštitúcií. Sudcovia NS SR a ich asistenti sa dostanú do užšieho kontaktu s judikatúrou súdneho dvora a súdny dvor dostane spätnú väzbu od NS SR, ako od súdu vnútroštátneho, pri ktorého činnosti dochádza k uplatňovaniu práva EÚ a judikatúry súdneho dvora," vysvetlil NS SR a súčasne priblížil, že za súdny dvor sa do projektu zapojí expert na prejudiciálne konania právnik Jozef Čuboň. Za NS SR sa na diskusiách a seminároch zúčastnia sudcovia, asistenti a tiež analytická jednotka.