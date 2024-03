Pred sídlom NATO vyvesili švédsku vlajku. Členstvo je jedinou rozumnou voľbou, vyhlásil Stoltenberg

Jediná rozumná voľba

Bližšie k NATO je aj Ukrajina

11.3.2024 (SITA.sk) - Pred sídlom Organizácie Severoatlantickej zmluvy NATO ) v Bruseli v pondelok vztýčili vlajku Švédska. Tento ceremoniálny krok upevnil postavenie severskej krajiny ako 32. člena obrannej aliancie.Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a predvlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli minulého roka stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko muselo na schválenie všetkých členov NATO čakať o takmer rok dlhšie.Vztyčovaniu vlajky sa okrem iných prizerali švédsky premiér Ulf Kristersson , švédska korunná princezná Viktória a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg „Ruská, brutálna, rozsiahla invázia proti Ukrajine zjednotila Švédsko v závere, že plnohodnotné členstvo v NATO je jedinou rozumnou voľbou," vyjadril sa predseda švédskej vlády.„My sme si vybrali vás a vy ste si vybrali nás. Všetci za jedného a jeden za všetkých,“ vyhlásil tiež Kristersson a sľúbil, že jeho krajina bude presadzovať hodnoty zakotvené v zakladajúcej zmluve NATO.Keď ruský vodca Vladimir Putin pred dvoma rokmi spustil svoju rozsiahlu inváziu, „chcel menej NATO a väčšiu kontrolu nad svojimi susedmi. Chcel zničiť Ukrajinu ako suverénny štát, ale nepodarilo sa mu to, NATO je teraz väčšie a silnejšie. Ukrajina je bližšie k NATO ako kedykoľvek predtým, a keďže statoční Ukrajinci pokračujú v boji za svoju slobodu, stojíme na ich strane,“ povedal zase Stoltenberg.Švédsko prináša do NATO dobre vycvičené a vybavené ozbrojené sily. Krajina v priebehu rokov a od začiatku plnohodnotnej ruskej invázie pracovala v úzkom partnerstve s alianciou počas vojenských cvičení. Spĺňa aj cieľ výdavkov NATO na obranu vo výške 2 % hrubého domáceho produktu. Jej prístupom sa tiež uzavrel strategický kruh NATO okolo Baltského mora.