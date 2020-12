Najvyšší súd už má sťažnosť Jaroslava Haščáka proti väzbe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Sťažnosť spolumajiteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava H. voči vzatiu do väzby je už na Najvyššom súde SR . Informovala o tom hovorkyňa súdu Alexandra Važanová . „Trestná vec obvineného Jaroslava H. napadla vo štvrtok do senátu 4T,“ uviedla.Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala 4. decembra finančníka Jaroslava H. do väzby. Spolu s ním poslala do väzby aj obvinenú manželku bývalého funkcionára Slovenskej informačnej služby (SIS) Danu A. Dôvodom väzby u oboch obvinených bola obava z ovplyvňovania svedkov. Obaja proti rozhodnutiu podali sťažnosť.Polícia zadržala Jaroslava H. 1. decembra. Následne ho obvinili pre trestné činy korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinenia súvisia s podozreniami o obchodovaní s nahrávkou známej kauzy Gorila . Obvinený mal za ňu údajne zaplatiť finančné prostriedky, ktoré boli vykázané ako poplatky za poradenské služby pre spoločnosť bývalého funkcionára SIS Ľubomíra A.