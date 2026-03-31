Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 31.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Benjamín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. marca 2026

Najvyšší súd vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie spor STVR s bývalými externými spolupracovníkmi


Tagy: Dovolanie Súdny spor Súdy

Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v uplynulých dňoch obdržala rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o ...



Zdieľať
gettyimages 1307990239 676x451 31.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v uplynulých dňoch obdržala rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o jej dovolaní vo veci súdneho sporu s bývalými externými spolupracovníkmi vtedajšieho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Ide o Kristiána Čekovského, Matúša Baňoviča, Matúša Dávida a Janu Alexovú. Tí v roku 2018 podali žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

Predošlé rozhodnutia nie sú právoplatné


„Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dovolací súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že nižšie súdy sa riadne nevysporiadali s argumentáciou a právnymi námietkami STVR, ktoré boli pre rozhodnutie vo veci relevantné,” uviedli zo Sekcie marketingu a komunikácie STVR.

Ako ďalej ozrejmili, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR znamená, že predošlé rozhodnutia okresného a krajského súdu, ktoré boli mediálne prezentované ako konečné, nie sú právoplatné a vec sa vrátila krajskému súdu na ďalšie konanie.

„STVR rešpektuje nezávislosť súdov a nebude podrobnejšie komentovať prebiehajúce súdne konanie. Súčasne však považuje za dôležité informovať verejnosť o tomto rozhodnutí, keďže predchádzajúce rozhodnutia nižších súdov boli výrazne medializované,” uzavrel verejnoprávny vysielateľ s tým, že si v plnom rozsahu chráni svoje právne záujmy a využíva všetky zákonné prostriedky pri ochrane svojich práv.

Spor s verejnoprávnym vysielateľom


Jeden z účastníkov sporu, bývalý redaktor Čekovský, ešte vlani v januári informoval, že on a ďalší prepustení redaktori vtedajšieho RTVS, (v súčasnosti STVR) po rokoch definitívne vyhrali spor s verejnoprávnym vysielateľom.

„Keď v roku 2018 vrcholila v RTVS kritika voči riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi, vedenie sa rozhodlo využiť, že viacerí sme boli v "externom" pomere a ukončili s nami spoluprácu z hodiny na hodinu. Po siedmich rokoch sa nám konečne podarilo dokázať, že takéto okamžité skončenie nášho pracovného pomeru bolo neplatné a RTVS nás mala ďalej zamestnávať,“ napísal vlani Čekovský a predmetné rozhodnutie krajského súdu označil za prelomové.

Ako vtedy uviedla advokátska kancelária Taylor Wessing, ktorá prepustených redaktorov zastupovala, Krajský súd v Bratislave potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorý uznal, že štvorica prepustených redaktorov vtedajšej RTVS bola v médiu zamestnaná, napriek tomu, že pracovali na základe externých zmlúv. Ich prepustenie v roku 2018 malo byť podľa súdu teda nezákonné.


Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie spor STVR s bývalými externými spolupracovníkmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolanie Súdny spor Súdy
   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 