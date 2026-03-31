|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 31.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Benjamín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. marca 2026
Najvyšší súd vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie spor STVR s bývalými externými spolupracovníkmi
Tagy: Dovolanie Súdny spor Súdy
Zdieľať
31.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská televízia a rozhlas (STVR) v uplynulých dňoch obdržala rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o jej dovolaní vo veci súdneho sporu s bývalými externými spolupracovníkmi vtedajšieho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Ide o Kristiána Čekovského, Matúša Baňoviča, Matúša Dávida a Janu Alexovú. Tí v roku 2018 podali žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.
„Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dovolací súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že nižšie súdy sa riadne nevysporiadali s argumentáciou a právnymi námietkami STVR, ktoré boli pre rozhodnutie vo veci relevantné,” uviedli zo Sekcie marketingu a komunikácie STVR.
Ako ďalej ozrejmili, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR znamená, že predošlé rozhodnutia okresného a krajského súdu, ktoré boli mediálne prezentované ako konečné, nie sú právoplatné a vec sa vrátila krajskému súdu na ďalšie konanie.
„STVR rešpektuje nezávislosť súdov a nebude podrobnejšie komentovať prebiehajúce súdne konanie. Súčasne však považuje za dôležité informovať verejnosť o tomto rozhodnutí, keďže predchádzajúce rozhodnutia nižších súdov boli výrazne medializované,” uzavrel verejnoprávny vysielateľ s tým, že si v plnom rozsahu chráni svoje právne záujmy a využíva všetky zákonné prostriedky pri ochrane svojich práv.
Jeden z účastníkov sporu, bývalý redaktor Čekovský, ešte vlani v januári informoval, že on a ďalší prepustení redaktori vtedajšieho RTVS, (v súčasnosti STVR) po rokoch definitívne vyhrali spor s verejnoprávnym vysielateľom.
„Keď v roku 2018 vrcholila v RTVS kritika voči riaditeľovi Jaroslavovi Rezníkovi, vedenie sa rozhodlo využiť, že viacerí sme boli v "externom" pomere a ukončili s nami spoluprácu z hodiny na hodinu. Po siedmich rokoch sa nám konečne podarilo dokázať, že takéto okamžité skončenie nášho pracovného pomeru bolo neplatné a RTVS nás mala ďalej zamestnávať,“ napísal vlani Čekovský a predmetné rozhodnutie krajského súdu označil za prelomové.
Ako vtedy uviedla advokátska kancelária Taylor Wessing, ktorá prepustených redaktorov zastupovala, Krajský súd v Bratislave potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu prvej inštancie, ktorý uznal, že štvorica prepustených redaktorov vtedajšej RTVS bola v médiu zamestnaná, napriek tomu, že pracovali na základe externých zmlúv. Ich prepustenie v roku 2018 malo byť podľa súdu teda nezákonné.
Zdroj: SITA.sk - Najvyšší súd vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie spor STVR s bývalými externými spolupracovníkmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
