USA zrušili vyslanie svojich dvoch vojnových lodí do Čierneho mora

Spojené štáty zrušili plánované vyslanie svojich dvoch vojnových lodí do Čierneho mora. Oznámili to v stredu nemenované zdroje z prostredia tureckej diplomacie i turecké štátne médiá, uviedla agentúra AFP.





Cez Bosporský prieliv mala už v stredu preplávať prvá z amerických lodí, turecké diplomatické zdroje však uviedli, že sa tak nestalo. Turecká štátna agentúra Anadolu zároveň informovala, že zrušené bolo vyslanie oboch lodí, ktoré sa malo uskutočniť v stredu a vo štvrtok - 14. a 15. apríla. Uviedla tiež, že Ankara dosiaľ nebola upovedomená o nijakom prípadnom preložení avizovaného termínu ich vyslania.Turecko minulý týždeň oznámilo, že prostredníctvom tzv. diplomatických kanálov bolo informované o tom, že dve americké vojnové lode preplávajú do Čierneho mora a v regióne zostanú až do 4. mája. Samotné USA vyslanie lodí nepotvrdili a dosiaľ sa nevyjadrili ani k najnovšej správe o jeho zrušení.AFP pripomína, že Washington je povinný upovedomiť Ankaru o vyslaní svojich vojnových lodí cez prielivy Bospor a Dardanely najmenej 15 dní vopred. Vyplýva to z podmienok dohovoru z Montreux uzavretého v roku 1936. Podmienky tejto zmluvy umožňujú zahraničným vojnovým lodiam zostať v Čiernom mori 21 dní.Lode amerického námorníctva sa pritom v tomto regióne vyskytujú bežne. Sú tam na podporu Ukrajiny, ktorá na východe svojho územia od roku 2014 bojuje s ozbrojenými zložkami podporovanými Ruskom. V rovnakom roku Rusko anektovalo Krymský polostrov, čím sa začala konfrontácia Ruska so Západom, ktorá pretrváva dodnes.Minulotýždňové oznámenie o vyslaní amerických lodí prišlo v čase narastajúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Rusko totiž nedávno presunulo vojenské posily k svojim hraniciam s Ukrajinou. Došlo k tomu práve počas zhoršujúcej sa situácie v Donbase, kde sa na tzv. kontaktnej línii v ostatnom čase obnovili intenzívne prestrelky.Rusko po oznámení o vyslaní lodí vyzvalo USA, aby sa "pre svoje vlastné dobro" držali ďalej od Krymského polostrova a ruského pobrežia Čierneho mora. Vyslanie amerických lodí pritom námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov označil za provokáciu a pokus "brnkať Rusku na nervy".K stredajšiemu oznámeniu o zrušení tohto vyslania došlo deň po tom, ako americký prezident Joe Biden telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Biden vyzval Putina v súvislosti s Ukrajinou na deeskaláciu narastajúceho napätia. Podľa vyhlásenia Bieleho domu tiež navrhol, aby sa v blízkej budúcnosti spoločne stretli na území tretej krajiny.