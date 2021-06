Najvyšší súd zrušil nevinu Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze Kuciak. Špecializovanému trestnému súdu prikázal, aby sa prípadom znovu zaoberal.

Najvyšší súd zrušil nevinu Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v prípade vraždy Jána Kuciaka. Špecializovanému trestnému súdu prikázal, aby sa prípadom znovu zaoberal. Potvrdil len tú časť rozsudku, ktorá sa týka vraždy Petra Molnára, kde dostal Tomáš Szabó 25 rokov.

Najvyšší súd tvrdí, že súd prvého stupňa v prípade Kuciak rozhodol predčasne. „Nezistil náležite skutkový stav, nevysporiadal sa so všetkými okolnosťami prípadu, zrozumiteľne neodôvodnil rozhodnutie, nevykonal všetky potrebné dôkazy. Dôkazy, ktoré vykonal, hodnotil v rozpore so zákonom, z čoho vyplynul nesprávny právny záver, rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku.“

Hodnotil dôkazy v rozpore s elementárnou logikou, vyhlásil Najvyšší súd o rozhodovaní Špecializovaného súdu. Tvrdí, že nahradil podrobné vysvetlenie svojich postupov všeobecnými formuláciami, týkajúcimi sa prezumpcie neviny. Dôkazy mal popísať a chronologicky vyhodnotiť. Ak by to urobil, nedospel by podľa Najvyššieho súdu k oslobodeniu. Najvyšší súd vyčíta Špecializovanému súdu, že vôbec neprihliadol na výhražné správy týkajúce sa Jána Kuciaka, napríklad na správu Kočnera Konôpkovi alebo správu Kočnera Haščákovi. „Podrobne sú rozvedené v odvolaní prokurátora, aj splnomocnencov poškodených.“ Najvyšší súd nezobral prípad vraždy Jána Kuciaka pôvodnému senátu Špecializovaného trestného súdu. Bude sa ním teda znova zaoberať senát Ruženy Sabovej, ktorého členmi sú ešte Rastislav Stieranka a Ivan Matel. Najvyšší súd vyčíta Špecializovanému súdu, že sa nezaoberal ani stretnutím Zsuzsovej a Kočnera deň po vražde 22. februára. V podstate sa tak stotožnil s dôvodmi, ktoré v odvolaní uvádzal prokurátor. Zsuzsová podľa Najvyššieho súdu nemohla ísť do Bratislavy ukázať dcére bilbord, lebo už bol zrejme zvesený. Špecializovaný súd sa podľa Najvyššieho súdu nevysporiadal s informáciami o zaregistrovaní politickej strany Cieľ a zbieraním podpisov potom, čo bolo zamietnuté. „Treba zodpovedať otázku, či vôbec v tom čase mohlo prebiehať zbieranie podpisov.“ Odvolací súd chce, aby sa oboznámili petičné hárky nájdené v Kočnerovom aute. “Napriek tomu, že na hlavnom pojednávaní bolo konštatované, že takéto petičné hárky sa vo vozidle nachádzali a boli zaistené, nebolo preukázané, z ktorého obdobia pochádzali.” Odvolací súd hodnotí tiež komunikáciu cez Threemu. Je to podľa súdu zákonne získaný dôkaz.

