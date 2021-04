Za oslobodenie Kočnera v prípade vraždy Kuciaka hlasovali všetci sudcovia senátu špecializovaného súdu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 - Za oslobodenie Mariana Kočnera v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hlasovali všetci sudcovia senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Povedal to predseda ŠTS Ján Hrubala v diskusii Sokratovho inštitútu.Ako doplnil, v prípade oslobodenia obžalovanej Aleny Zsuzsovej bolo hlasovanie sudcov v pomere 2:1. „Teraz to už môžeme povedať, je novela trestného poriadku, ktorá umožňuje sudcom komentovať aj živé veci. Predtým to bolo zakázané,“ skonštatoval Hrubala s tým, že nebude komentovať, či bolo rozhodnutie senátu dobré alebo zlé.V kauze vraždy novinára a jeho partnerky sú právoplatne odsúdení strelec Miroslav Marček a sprostredkovateľ Zoltán Andruskó.V prípade podnikateľa Kočnera, Zsuzsovej a Tomáša Szabóa sa čaká na rozhodnutie odvolacieho súdu. ŠTS Szabóovi uložil za účasť na vražde trest 25 rokov väzenia. Kočnera a Zsuzsovú naopak oslobodil. Podľa verdiktu súdu totiž neexistoval na uznanie viny Kočnera a Zsuzsovej dostatok dôkazov.