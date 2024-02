Najvyšších štátnych predstaviteľov by mohlo v zahraničí sprevádzať viac slovenských podnikateľov

Nepozdáva sa im výberový proces

Delegácia mala 32 členov

1.2.2024 (SITA.sk) - Najvyšších štátnych predstaviteľov by v budúcnosti mohlo na zahraničných cestách sprevádzať viac slovenských podnikateľov. Naznačujú to vyjadrenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pre agentúru SITA.„Našou snahou vychádzajúc z aktuálneho programového vyhlásenia vlády je snaha o čo najväčšie zapojenie domácich podnikateľov. Ich počet a zloženie vyplýva zo zamerania danej podnikateľskej misie," reagoval rezort.Na problematiku účasti podnikateľov na zahraničných cestách najvyšších predstaviteľov štátu upozornila Rada slovenských exportérov. Tá síce pozitívne hodnotí realizáciu takýchto ciest, negatívne sa však pozerá na výberový proces pri ich obsadzovaní.Poukázali na aktuálnu cestu prezidentky SR Zuzany Čaputovej . Niektoré prihlásené spoločnosti sa mali rade sťažovať, že neboli schválené, a to bez udania adekvátneho dôvodu.„Pri cestách organizovaných ministerstvom zahraničných vecí, ktorých súčasťou sú podnikateľské misie, je naším hlavným partnerom a poskytuje nám plnú súčinnosť pri výbere podnikateľov vládna agentúra Ministerstva hospodárstva SR pre podporu exportu SARIO . Výber podnikateľov pre aktuálnu misiu prezidentky mali v kompetencii SARIO a Kancelária prezidentky SR ," zdôraznil v tejto súvislosti rezort zahraničných vecí.Hlavu štátu chceli na prebiehajúcej návšteve Kanady sprevádzať zástupcovia viac ako 130 slovenských firiem. Napokon má však delegácia 32 členov. Jej kancelária reagovala, že vzhľadom na kapacitu vládneho špeciálu nebolo možné vyhovieť všetkým záujemcom, program cesty je zameraný na inovácie a zelené tranzície, čo má odrážať aj zloženie delegácie. Kritériá výberu účastníkom však nezverejnila.Agentúra SARIO doplnila, že prítomnosť podnikateľov na zahraničných cestách pri príležitosti pracovných ciest štátnych predstaviteľov je výlučne v kompetencii jednotlivých rezortov, respektíve zadávateľov, a to vrátane určenia podmienok účasti, kapacít, sektorového zamerania a finálneho výberu z prihlásených záujemcov.Cez online registračný formulár sa v prípade aktuálnej cesty prezidentky prihlásilo 137 spoločností, z ktorých zadávateľ - Kancelária prezidenta SR vybrala 29 spoločností.