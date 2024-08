NAKA sa mení na ÚBOK aj presun stovky policajtov. Solák predstavil zmeny (video)

Oblasti aj platy zostanú rovnaké

Brusel v tom nevidí problém

30.8.2024 (SITA.sk) - Národná kriminálna agentúra sa od 1. septembra pretransformuje na Úrad boja proti organizovanej kriminalite , pričom popri nom budú existovať samostatná Národná protidrogová centrála a Národná protiteroristická centrála.Ako na piatkovej tlačovej besede povedal prezident Policajného zboru Ľubomír Solák , policajné prezídium v tejto súvislosti opustí zhruba 100 ľudí, ktorí budú pôsobiť na krajských alebo okresných útvaroch.Všetci pritom podľa neho budú pracovať v oblastiach, ktorými sa zaoberali doteraz. „Keď bol operatívec, bude operatívcom, keď bol vyšetrovateľ, bude vyšetrovateľom,“ zdôraznil Solák s tým, že okrem odbornosti sa pri preraďovaní zohľadňovalo aj miesto výkonu služby.Keď teda bývalý príslušník NAKA pôsobil napríklad v Bratislave, bude tam podľa policajného prezidenta pôsobiť aj naďalej. „Ich platové náležitosti budú plynúť podľa zákona,“ vyhlásil policajný prezident.Samotný ÚBOK bude podľa Soláka rozdelený na protizločineckú jednotku, protikorupčnú jednotku, jednotku finančnej polície a jednotku finančného vyšetrovania a analytických činností. Jednotka finančnej polície bude mať podľa neho na starosti trestné činy pod dozorom Európskej prokuratúry.„A takisto všetky trestné činy súvisiace so záujmami Európskej únie , teda poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčných podvodov. Toto bolo na NAKA a zostane to na ÚBOK. Bolo to témou, kde nebol úplne žiaden problém na strane nás ani bruselskej komisie, ktorá sa nás na túto tému dosť výrazne pýtala,“ skonštatoval Solák.Pokiaľ ide o korupčnú trestnú činnosť, prípady budú podľa Soláka prechádzať analytickým oddelením, ktoré rozhodne, či zostanú na ÚBOK, alebo sa nimi budú zaoberať okrasné a krajské útvary.Cieľom má podľa neho byť zefektívnenie celého procesu. „Aby tí policajti vyšetrovali, čo vyšetrovať majú,“ povedal. Na druhej strane si podľa neho ÚBOK môže zobrať do vecnej príslušnosti akýkoľvek prípad.„To znamená - rieši sa tu nejaký obyčajný jednoduchý trestný čina ako krádež bicykla a zistíme, že krádeže sa dopustila nejaká politicky exponovaná osoba,“ uviedol Solák s tým, že aj napriek tomu, že bude v prípade vyčíslená malá škoda, môže ho riešiť ÚBOK. Solák doplnil, že NAKA vyšetrovala veľa prečinov a jednoduchých vecí, ktorým by sa mali venovať okresné a krajské útvary.