O post primátora Prievidze sa bude uchádzať i Miroslav Procháska

Ilustračná fotka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Prievidza 10. septembra (TASR) - O post primátora Prievidze sa bude uchádzať i 43-ročný Miroslav Procháska. Niekdajší konateľ prievidzskej mestskej spoločnosti a v súčasnosti riaditeľ vlastnej firmy pôjde do novembrových volieb do orgánov samosprávy obcí ako kandidát SaS, ktorej je členom, s podporou strán OĽaNO, KDH, Sme rodina a mimoparlamentné Progresívne Slovensko. Informoval o tom na brífingu spolu so zástupcami strán v pondelok v Prievidzi.vyhlásil Procháska.Prievidza, na základe jeho stretnutí s obyvateľmi, ako ďalej tvrdil na brífingu, nutne potrebuje zmenu a potrebuje vedenie, ktoré bude hrať s otvorenými kartami, bude rozumne hospodáriť a hlavne bude mesto viesť bez sústavných zbytočných konfliktov.ozrejmil.skonštatoval predseda liberálov Richard Sulík. V Prievidzi podľa neho treba hľadať riešenia, náhradu, aby obyvatelia netrpeli a pravica je presvedčená, že Procháska je práve na toto vhodný kandidát.Svoju kandidatúru na post primátora už ohlásila súčasná primátorka 48-ročná Katarína Macháčková, ktorá vedie Prievidzu druhé volebné obdobie. Do volieb pôjde za stranu Spolu - občianska demokracia, ktorú spoluzakladala. Ako kandidát Smeru-SD sa bude o tento post uchádzať i poslanec prievidzského mestského zastupiteľstva a trenčianskeho krajského parlamentu 35-ročný Richard Takáč.