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20. októbra 2026
Ruské rakety útočili na nemocnicu v Kyjeve, zasiahli operačnú sálu
Tagy: Nemocnice Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský premiér Vojna na Ukrajine Zdravotnícke zariadenia
Pri útoku nikto nezahynul, jeden pacient bol zranený. Ruský útok na nemocnicu v Kyjeve poškodil operačnú sálu a zranil jedného pacienta, oznámil v utorok
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20.10.2026 (SITA.sk) - Pri útoku nikto nezahynul, jeden pacient bol zranený.
Ruský útok na nemocnicu v Kyjeve poškodil operačnú sálu a zranil jedného pacienta, oznámil v utorok ukrajinský premiér Serhij Koreckyj s tým, že ide už o druhý zásah tejto zdravotníckej inštitúcie od začiatku vojny.
„Rusko opäť zaútočilo na nemocnicu,“ napísal na sociálnych sieťach premiér, podľa ktorého útok zasiahol operačnú sálu Inštitútu Stražeska patriaceho pod Národnú akadémiu lekárskych vied Ukrajiny.
„Je to už druhýkrát. Minulý rok útok zasiahol štvrté poschodie, teraz šieste, kde sa nachádza operačná sála,“ uviedol Koreckyj. Inštitút podľa neho poskytuje špecializovanú liečbu pacientom s ochoreniami srdca z celej Ukrajiny, vykonáva operácie a zabezpečuje rehabilitáciu po infarktoch.
Pri útoku nikto nezahynul. „Jeden pacient utrpel zranenia a dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal premiér.
Kyjev v posledných mesiacoch čelí intenzívnym ruským útokom zameraným na energetickú, dopravnú a logistickú infraštruktúru. Terčmi sa opakovane stávajú aj mosty, sklady, školy, supermarkety a obytné budovy.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) eviduje od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 takmer 3400 útokov na ukrajinský zdravotnícky sektor vrátane nemocníc, kliník a sanitiek.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety útočili na nemocnicu v Kyjeve, zasiahli operačnú sálu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský útok na nemocnicu v Kyjeve poškodil operačnú sálu a zranil jedného pacienta, oznámil v utorok ukrajinský premiér Serhij Koreckyj s tým, že ide už o druhý zásah tejto zdravotníckej inštitúcie od začiatku vojny.
Špecializovaný ústav
„Rusko opäť zaútočilo na nemocnicu,“ napísal na sociálnych sieťach premiér, podľa ktorého útok zasiahol operačnú sálu Inštitútu Stražeska patriaceho pod Národnú akadémiu lekárskych vied Ukrajiny.
„Je to už druhýkrát. Minulý rok útok zasiahol štvrté poschodie, teraz šieste, kde sa nachádza operačná sála,“ uviedol Koreckyj. Inštitút podľa neho poskytuje špecializovanú liečbu pacientom s ochoreniami srdca z celej Ukrajiny, vykonáva operácie a zabezpečuje rehabilitáciu po infarktoch.
Pri útoku nikto nezahynul. „Jeden pacient utrpel zranenia a dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal premiér.
Moskva si nevyberá
Kyjev v posledných mesiacoch čelí intenzívnym ruským útokom zameraným na energetickú, dopravnú a logistickú infraštruktúru. Terčmi sa opakovane stávajú aj mosty, sklady, školy, supermarkety a obytné budovy.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) eviduje od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 takmer 3400 útokov na ukrajinský zdravotnícky sektor vrátane nemocníc, kliník a sanitiek.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety útočili na nemocnicu v Kyjeve, zasiahli operačnú sálu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Nemocnice Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský premiér Vojna na Ukrajine Zdravotnícke zariadenia
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