Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. októbra 2026

Ruské rakety útočili na nemocnicu v Kyjeve, zasiahli operačnú sálu


Tagy: Nemocnice Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský premiér Vojna na Ukrajine Zdravotnícke zariadenia

Pri útoku nikto nezahynul, jeden pacient bol zranený. Ruský útok na nemocnicu v Kyjeve poškodil operačnú sálu a zranil jedného pacienta, oznámil v utorok



Zdieľať
russia_ukraine_war_3781_ 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Pri útoku nikto nezahynul, jeden pacient bol zranený.


Ruský útok na nemocnicu v Kyjeve poškodil operačnú sálu a zranil jedného pacienta, oznámil v utorok ukrajinský premiér Serhij Koreckyj s tým, že ide už o druhý zásah tejto zdravotníckej inštitúcie od začiatku vojny.

Špecializovaný ústav


Rusko opäť zaútočilo na nemocnicu,“ napísal na sociálnych sieťach premiér, podľa ktorého útok zasiahol operačnú sálu Inštitútu Stražeska patriaceho pod Národnú akadémiu lekárskych vied Ukrajiny.

Je to už druhýkrát. Minulý rok útok zasiahol štvrté poschodie, teraz šieste, kde sa nachádza operačná sála,“ uviedol Koreckyj. Inštitút podľa neho poskytuje špecializovanú liečbu pacientom s ochoreniami srdca z celej Ukrajiny, vykonáva operácie a zabezpečuje rehabilitáciu po infarktoch.

Pri útoku nikto nezahynul. „Jeden pacient utrpel zranenia a dostal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ dodal premiér.

Moskva si nevyberá


Kyjev v posledných mesiacoch čelí intenzívnym ruským útokom zameraným na energetickú, dopravnú a logistickú infraštruktúru. Terčmi sa opakovane stávajú aj mosty, sklady, školy, supermarkety a obytné budovy.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) eviduje od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 takmer 3400 útokov na ukrajinský zdravotnícky sektor vrátane nemocníc, kliník a sanitiek.

Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)


Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety útočili na nemocnicu v Kyjeve, zasiahli operačnú sálu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemocnice Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Ukrajinský premiér Vojna na Ukrajine Zdravotnícke zariadenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Posledný deň volebnej kampane sa blíži. Moratórium a prísne pravidlá pre kandidátov začnú platiť čoskoro
<< predchádzajúci článok
Matovič posiela Gröhlingovi pred rokovaním jasný odkaz. Tieto sľuby nezrušia, ani keby mali zostať bokom – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 