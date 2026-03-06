|
|
Piatok 6.3.2026
|
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
|
|
Nakupovať v novej predajni v Nitre sa oplatí
Tagy: Nová predajňa PR
Vo štvrtok 5. marca otvoril Lidl svoju 181. predajňu na Slovensku. Najnovšia prevádzka sa nachádza v nitrianskej mestskej časti Mlynárce, pričom ide o štvrtú predajňu diskontu v tomto meste. V tomto roku už ide o ...
6.3.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok 5. marca otvoril Lidl svoju 181. predajňu na Slovensku. Najnovšia prevádzka sa nachádza v nitrianskej mestskej časti Mlynárce, pričom ide o štvrtú predajňu diskontu v tomto meste. V tomto roku už ide o druhý novootvorený obchod, prvý bol vo februári v Zákamennom. Minulý rok pod Tatrami pribudlo až 12 nových prevádzok Lidla - v Poltári, Žiline, Bratislave, Kútoch, Tepličke nad Váhom, Martine, Nových Zámkoch, Starej Turej, Dunajskej Lužnej, Hlohovci, Prešove a v Hnúšti. Keďže sa reťazec chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Na nové predajne Lidl sa môžete tešiť už čoskoro v Rajci, Bratislave, Žiline, Giraltovciach či v Kolárove.
V novej prevádzke nájde uplatnenie 22 zamestnankýň a zamestnancov. Manažérkou predajne je Veronika Svoradová, ktorá pri príležitosti otvorenia predajne povedala: "Spokojnosť zákazníkov je pre nás na prvom mieste. Spolu s mojím novým tímom sa tešíme, že vám môžeme ponúknuť príjemný zážitok z nakupovania v moderných a komfortných priestoroch. Každá nová predajňa je dôležitým krokom v expanzii našej spoločnosti a ja som hrdá, že môžem takto prispieť k jej ďalšiemu rastu na slovenskom trhu."
Lidl v 181 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec už viacnásobným Najzamestnávateľom podľa hlasovania verejnosti aj držiteľom certifikátu Top Employer.
Nová predajňa v Nitre má predajnú plochu o rozlohe 1 170 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. V tejto predajni zákazníci nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.
Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.
Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Nitre poputuje neziskovej organizácii Pod Krídlami Dominiky. "Ako riaditeľka organizácie Pod krídlami Dominiky, n.o. denne vidím, aký veľký význam má aj zdanlivo malá pomoc. Vďaka iniciatíve spoločnosti Lidl a zbierke "Podel sa a pomôž" dokážeme podporiť rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Darované trvanlivé potraviny pre nich neznamenajú len plnú špajzu, ale aj pocit prijatia, solidarity a nádeje. Úprimne ďakujeme každému, kto sa rozhodne podeliť – vaša pomoc má skutočný a konkrétny dopad," vysvetľuje Žaneta Petrášová riaditeľka Pod krídlami Dominiky, n.o.
Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už jedenásťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk opakovane získal ocenenia v súťaži ShopRoku.
