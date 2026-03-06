|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
Denník - Správy
06. marca 2026
Trnka by sa opäť stal košickým županom, v prieskume má pred ostatnými kandidátmi veľký náskok
Ak by sa voľby na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) konali v druhej polovici februára, košickým županom by sa opäť stal
6.3.2026 (SITA.sk) - Ak by sa voľby na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) konali v druhej polovici februára, košickým županom by sa opäť stal Rastislav Trnka. Súčasný predseda KSK by obhájil svoj mandát so ziskom 49,3 percenta voličských hlasov.
Vyplýva to výsledkov prieskumu agentúry AKO v online populácii Košického kraja, ktorý bol realizovaný v dňoch 20. až 26. februára 2026. Reprezentatívny prieskum si objednal občiansky kandidát Marián Porvažník, ktorý kandiduje s podporou hnutia Progresívne Slovensko a strany Za ľudí.
Respondenti odpovedali na otázku: „Na jeseň sa budú konať nové voľby predsedu Košického samosprávneho kraja (župana). Ak by sa tieto voľby konali už tento víkend, ktorého z nasledujúcich kandidátov by ste volili?”.
Za súčasným predsedom kraja skončil s výrazným odstupom Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý je v súčasnosti poslancom Národnej rady SR. Volilo by ho 19,8 percenta opýtaných. Tretia priečka patrí Porvažníkovi, ktorý by získal 14,8 percenta hlasov. Ďalších 7,3 percenta účastníkov prieskumu by volilo Karla Hirmana, bývalého ministra hospodárstva, ktorý je členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Demokrati. Piatu priečku obsadila Lucia Gurbáľová z KDH so ziskom 6,8 percenta hlasov, v súčasnosti pôsobí na poste viceprimátorky mesta Košice. Dve percentá respondentov by volili iných kandidátov.
Agentúra AKO upozornila, že volebný model pracuje s odpoveďami respondentov, ktorí vedeli, koho by išli voliť. Volieb by sa zúčastnilo 48,8 percenta ľudí, ktorí zároveň deklarovali, že vedia, koho by volili. Voliť by nešlo 10,7 percenta opýtaných, ďalších 38,7 percenta nevedelo, komu by svoj hlas odovzdali.
Na otázku nechcelo odpovedať 1,8 percenta účastníkov prieskumu. Respondentom zoznam kandidátov čítali v rotovanom poradí, vrátane ich politickej príslušnosti. Vybrať si mohli len jednu odpoveď. Z uvedených kandidátov dosiaľ oficiálne ohlásil svoju kandidatúru len Porvažník, Gurbáľovej kandidatúru na predsednícky post v KSK spomenul v závere minulého roka predseda KDH Milan Majerský.
Z hľadiska sociodemografických kategórií ženy častejšie než muži uvádzali, že nie sú rozhodnuté, koho by volili (41 percent v porovnaní s 36 percentami u mužov). Zároveň medzi ženami bol vyšší podiel tých, ktoré by nešli voliť, uvádzalo to 13 percent respondentiek, u mužov to bolo 9 percent opýtaných. Z hľadiska vekových kategórií by súčasného predsedu KSK Trnku volili najčastejšie ľudia vo veku 34 až 49 rokov, a to 34 percent z nich. U ostatných vekových kategórií by ho nevolila asi štvrtina.
Šimko mal najväčšiu podporu vo vekových kategóriách 50 až 65 rokov (12 percent) a u 66-ročných a viacročných (13 percent). Porvažník má najväčšiu podporu medzi mladými, vo vekovej kategórii 18 až 33 rokov by ho volilo 12 percent opýtaných.
Z hľadiska vzdelanosti mal Trnka najväčšiu podporu medzi ľuďmi so základným vzdelaní a stredoškolským vzdelaním bez maturity, volilo by ho 30 percent z nich. U ľudí s vysokoškolským vzdelaním by získal podporu 20 percent, s malým odstupom za ním skončil Šimko, ktorého by volilo 17 percent ľudí s VŠ.
Z hľadiska národnosti voličov Trnka vedie u elektorátu maďarskej národnosti (45 percent), a tiež inej národnosti (43 percent). Medzi voličmi slovenskej národnosti by ho volilo 21 percent.
Z pohľadu na jednotlivé okresy KSK má najväčšiu podporu v okrese Gelnica, kde by ho volilo 57 percent respondentov.
Porvažník by, naopak, v tomto okrese nezískal ani percento hlasov, Šimka by tam volilo 11 percent opýtaných. Dobré výsledky dosiahol súčasný župan aj v okresoch Sobrance (44 percent) a Rožňava (40 percent). Horšie výsledky dosahoval v jednotlivých okresoch tvoriacich mesto Košice, a tiež v okrese Košice-okolie. V okrese Košice jeden by získal osem percent hlasov a predbehol by ho Porvažník s 18 percentami. Kandidát podporovaný PS by jednoznačne zvíťazil v okrese Košice III, kde by volilo 26 percent opýtaných.
V tomto okrese by Trnku, ktorý by v ňom získal 11 percent hlasov, predbehol aj Šimko so ziskom 13 percent. Hirman dosiahol najlepšie výsledky v okresoch Košice I a Košice II, a to po osem percent, taktiež v okrese Gelnica by ho volilo šesť percent opýtaných. Gurbáľová mala najlepšie výsledky v okrese Sobrance, a to šesť percent voličských hlasov. Po päť percent opýtaných by ju tiež volilo v okresoch Košice I a Košice III.
Zdroj: SITA.sk - Trnka by sa opäť stal košickým županom, v prieskume má pred ostatnými kandidátmi veľký náskok © SITA Všetky práva vyhradené.
