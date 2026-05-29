29. mája 2026

Talianska premiérka žiada EÚ o sprísnenie hraničných kontrol pre ebolu


29.5.2026 (SITA.sk)


Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu (EÚ) o sprísnenie hraničných kontrol v súvislosti s prepuknutím epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike a Ugande, oznámila v piatok vláda. V liste adresovanom lídrom EÚ žiada zaradiť tento bod na program samitu, ktorý sa bude konať 18.–19. júna.

„Cieľom je pri plnom rešpektovaní národných právomocí v oblasti ochrany zdravia posilniť koordináciu hraničného dohľadu prostredníctvom spoločných pravidiel pre riadenie priamych aj nepriamych príchodov z postihnutých oblastí,“ uviedla vláda vo vyhlásení. Meloniová zároveň požiadala o zvolanie videokonferencie ministrov zdravotníctva EÚ „už budúci týždeň“.

Od vyhlásenia epidémie v KDR 15. mája zaznamenala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) podľa údajov k 24. máju desať potvrdených a 223 podozrivých úmrtí z viac ako tisíc prípadov. V susednej Ugande evidujú jedno potvrdené úmrtie a šesť ďalších prípadov. WHO upozorňuje, že skutočný rozsah nákazy bude pravdepodobne oveľa väčší.

Taliansko už aktivovalo „cielený zdravotný dohľad a monitorovacie protokoly“ pre cestujúcich vracajúcich sa z oboch afrických krajín. Tento víkend vyšle do Kinshasy aj tím špecialistov na infekčné choroby, ktorý má poskytovať odbornú pomoc a lieky a zdravotnícky materiál.


Zdroj: SITA.sk - Talianska premiérka žiada EÚ o sprísnenie hraničných kontrol pre ebolu © SITA Všetky práva vyhradené.

