24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

07. novembra 2025

Raši začal rokovania o predĺžení volebného obdobia samospráv, na stretnutie pozval poslancov za KDH


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši (Hlas-SD) ...



67e54fd11c1e0045809636 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richard Raši (Hlas-SD) začal politické rokovania k dĺžke volebného obdobia samospráv. Prvé takéto stretnutie sa konalo ešte v utorok so zástupcami opozičnej strany Kresťanské demokratické hnutie (KDH), ktorí vyslovili podporu tomuto návrhu. Informoval o tom v piatok odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Prítomnosť poslancov KDH


Keďže koaliční partneri prezentovali svoju podporu k predĺženiu volebného obdobia samospráv od najbližších riadnych volieb do orgánov samospráv, predseda parlamentu inicioval rokovania s ďalšími politickými subjektami k získaniu potrebnej ústavnej väčšiny v parlamente na takúto legislatívnu zmenu.

Na základe tejto podpory z koalície a tiež podľa všeobecnej zhody z nedávnych rokovaní priamo s predsedami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest a SK8, som na prvé rokovanie o tejto ústavnej zmene pozval predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia, ktorí sú aj poslancami parlamentu. Ide o stranu s tradičným zastúpením v samosprávach, čo je v tomto prípade veľmi podstatným dôvodom pre zahájenie týchto politických rokovaní," vysvetlil. Na stretnutie prišli za KDH jeho predseda Milan Majerský a podpredsedovia Viliam Karas, Marián Čaučík a Igor Janckulík.

Prospešné riešenie


Podľa Rašiho preukázali kladný postoj a vecný prístup k téme, na ktorej panuje zhoda. Avizoval, že rokovania budú pokračovať so zástupcami ďalších relevantných opozičných strán, v nadväznosti na mandát od predstaviteľov samospráv zahájiť komunikáciu s politickými partnermi. Na rokovaní sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu vnútra a vládny splnomocnenec pre územnú samosprávu Michal Kaliňák, podľa ktorého vecnú diskusiu môže sprevádzať aj dostatočná politická vôľa.

Predĺženie volebného obdobia vytvorí podmienky na výsledky, eliminuje výhovorky a samosprávam vytvorí rámec, v ktorom funkčné obdobie bude trvať rovnako ako mnohé strategické dokumenty, ktoré majú samosprávy plniť pre rôzne oblasti života ľudí," doplnil. Systematické predĺženie funkčného obdobia samospráv má byť prospešné napríklad pre lepšiu stabilizáciu čerpania eurofondov a poskytne starostom, primátorom a županom viac času na naplnenie svojich programov.


