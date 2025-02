Nálada Kanaďanov voči USA je na bode mrazu: Bojkotujú výrobky

Kanaďania začali po uvalení ciel na kanadské výrobky bojkotovať americké produkty, niektorí rušia cesty do USA a Američania si vypočuli reakcie na kroky prezidenta Donalda Trumpa aj pri zápasoch v NHL či NBA. Informovala o tom agentúra Reuters.





Trump sľúbil uvalenie dovozných ciel na kanadské a mexické výrobky už počas predvolebnej kampane. Zrealizovanie toho prísľubu však mnohých Kanaďanov vzhľadom na geografické a kultúrne väzby prekvapilo. "Vyzerá to tak, že Trump sa rozhodol zmeniť svetový poriadok," povedal starosta kanadského mesta Windsor pri amerických hraniciach Drew Dilkens. "Je ochotný začať s najbližšími spojencami. Ak nemá problém urobiť to Kanade, čo urobí tým ostatným," položil si otázku.Trump cez víkend nariadil zaviesť na kanadské produkty s výnimkou energetických 25-percentné dovozné clo. Na energetické produkty, ktoré sú pre mnohé americké rafinérie kľúčové, stanovil clo na úrovni 10 %. Kanadský premiér Justin Trudeau ihneď na to oznámil odvetné clá na americké výrobky v hodnote 155 miliárd kanadských dolárov (103,09 miliardy eur). Clá na produkty za 30 miliárd CAD začnú platiť od utorka 4. februára, čo je termín, keď začínajú platiť americké clá na kanadské tovary. Clá na výrobky za zvyšných 125 miliárd CAD vstúpia do platnosti do troch týždňov.Premiér zároveň vyzval Kanaďanov, aby kupovali kanadské výrobky a aj dovolenky trávili doma. Jeho výzvu podporili aj politici na regionálnych úrovniach.Doug Ford, premiér provincie Ontario, najľudnatejšej v Kanade, nariadil do utorka stiahnutie amerických produktov z obchodov štátom riadeného podniku LCBO (Liquor Control Board of Ontario), ktorá kontroluje distribúciu a predaj alkoholu v provincii. LCBO pritom každý rok predá americké víno, pivo, liehoviny a seltzery za takmer jednu miliardu USD (962,19 milióna eur).Pridali sa aj bežní Kanaďania. Ken Lima-Coelho z Calgary povedal, že správy o uvalení ciel na kanadské výrobky viedli v jeho rodine k hrdosti na všetko kanadské. Syn si pred cestou do Európy plánuje na batoh prišiť kanadskú vlajku a dcéra skontrolovala, aké potraviny v kuchyni sú kanadské. Ako povedal, s režimom u susedov nemôžu urobiť nič, môžu však zmeniť výrobky, ktoré kupujú.Američania pocítili hnev Kanaďanov aj počas zápasov NHL či NBA. Keď Ottawa Senators hostili hráčov Minnesota Wild, americkú hymnu vypískali. Rovnako pochodili aj basketbalisti z LA Clippers, ktorí v nedeľu (2. 2.) pricestovali na zápas s Toronto Raptors.Premiér provincie Manitoba Wab Kinew síce vyzval na upokojenie vášní, pričom poukázal na históriu a rodinné väzby, mnohí Kanaďania však Trumpovi nevedia odpustiť už skoršie vyjadrenia o pripojení Kanady k USA. Jedným z nich je Mike Davies (64) z Britskej Kolumbie, ktorý už pred uvalením ciel vyzval ľudí na bojkot amerických produktov. Sám sa takto zariadil, pričom rodina zrušila aj návštevu známych v Severnej Karolíne. "Do USA určite nepôjdeme," povedal Davies.(1 EUR = 1,5035 USD, 1 EUR = 1,0393 USD)