Fico opakovane straší občanov prevratom. Šimečka však tvrdí, že keby bolo Slovensko reálne ohrozené, nikto tomu už neuverí – VIDEO

3.2.2025 (SITA.sk) - Ak nastane reálna situácia, že bude ohrozená bezpečnosť Slovenskej republiky, môže sa stať, že tomu už nikto neuverí. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii predseda opozičného Progresívneho Slovenka Poukázal pritom na to, že napriek tomu, že premiér Robert Fico opakovane straší občanov údajným prevratom, bezpečnostné zložky nič nerobia. Za približne 10 dní, čo Fico spomína prevrat, vyhostili podľa Šimečku len jedného Ukrajinca.„To je všetko čo s urobilo proti tejto najvážnejšej hrozbe, ktorej sme čelili v dejinách Slovenska," vyhlásil Šimečka. Pripomenul pritom, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok bol medzitým v lyžiarskom stredisku a následne v Mníchove na futbale, prezident Peter Pellegrini bol na sneme strany Hlas-SD a oslavoval narodeniny svojho psa a premiér Fico mal tlačovú besedu o zakotvení dvoch pohlaví do ústavy.Šéf progresívcov tiež zhrnul, že vláda svoje tvrdenia o hrozbe rozvratu ústavného zriadenia opiera o jeden hromadný email vytvorený umelou inteligenciou, o jednu dva roky starú fotografiu veliteľa Gruzínskej národnej légie Mamuku Mamulašviliho na Slovensku a verejné zbierky na podporu Ukrajiny, na ktoré prispeli tisíce ľudí.„Žiadne zakonšpirované finančné toky cez Panamu a neviem aké daňové raje. Sú to peniaze, ktoré ľudia veľmi transparente dali na to, aby podporili Ukrajinu v jej boji za slobodu," skonštatoval Šimečka. Doplnil, že vláda tak nepredložila žiadne reálne dôkazy a ani neinformovala o vykonaných úkonoch trestného konania.„Všetko čo majú a ukázali sú verejne dostupné informácie," dodal líder PS. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok v piatok 31. januára uviedol, že polícia v súvislosti s údajným pripravovaným prevratom zaistili jedného občana Ukrajiny a začal proces jeho vyhosťovania.Dotyčný zároveň požiadal na Slovensku o azyl „Asi tušíte, ako tento azylový proces dopadne," uviedol minister. Viacerým osobám bol zároveň podľa neho zamedzený vstup do schengenského priestoru, a to vrátane Mamulašviliho.„Celkovo sa bavíme asi o 10 ľuďoch," povedal Šutaj Eštok s tým, že okruh týchto osôb sa pravdepodobne rozšíri. V súvislosti s údajnou prípravou rozvratu ústavného zriadenia podľa ministra vnútra beží vo viacerých veciach trestné stíhanie. „A vôbec nevylučujem aj zriadenie špecializovaného tímu, ktorý by sa tomuto venoval," skonštatoval Šutaj Eštok.