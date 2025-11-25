|
25. novembra 2025
Nálada spotrebiteľov v USA klesla na najslabšiu úroveň za sedem mesiacov
Dôvera spotrebiteľov v USA v novembri prudko klesla, a to na najnižšiu úroveň od apríla. Spotrebitelia totiž horšie hodnotia podmienky na podnikanie a situáciu na trhu práce. Zhoršili sa aj ich ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Dôvera spotrebiteľov v USA v novembri prudko klesla, a to na najnižšiu úroveň od apríla. Spotrebitelia totiž horšie hodnotia podmienky na podnikanie a situáciu na trhu práce. Zhoršili sa aj ich očakávania.
Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje výskumná organizácia Conference Board, sa oslabil na 88,7 bodu z októbrových 95,5 bodu.
Spotrebitelia sú „výrazne pesimistickejší pokiaľ ide o očakávania podmienok podnikania počas najbližších šiestich mesiacov,“ uviedla hlavná ekonómka Conference Board Dana Petersonová.
Plány spotrebiteľov na nákup drahých tovarov v najbližšom polroku sa v novembri zhoršili. Zároveň očakávajú, že klesnú aj ich výdavky na služby.
Zdroj: SITA.sk - Nálada spotrebiteľov v USA klesla na najslabšiu úroveň za sedem mesiacov © SITA Všetky práva vyhradené.
