Utorok 25.11.2025
25. novembra 2025
Nový návrh mierovej dohody umožňuje Kyjevu ponechať si 800-tisíc vojakov
Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Mierový plán pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Najnovšia verzia návrhu dokumentu o ukončení vojny na Ukrajine je pre Kyjev „výrazne lepšia“ ako pôvodná americká, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Najnovšia verzia návrhu dokumentu o ukončení vojny na Ukrajine je pre Kyjev „výrazne lepšia“ ako pôvodná americká, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou.
„Ukrajina, USA a Európania urobili americký návrh realizovateľným,“ uviedol a dodal, že revidovaný plán počíta s tým, že Ukrajina si ponechá 800-tisíc vojakov, čiže zhruba toľko, ako ich má teraz. Prvý návrh rátal s tým, že sa veľkosť ukrajinskej armády zmenší o 200-tisíc príslušníkov.
Predstaviteľ poznamenal, že „citlivé časti“ mierového plánu, ako je otázka území, by sa mohli prediskutovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
