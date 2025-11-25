Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
25. novembra 2025

Nový návrh mierovej dohody umožňuje Kyjevu ponechať si 800-tisíc vojakov


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Mierový plán pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Najnovšia verzia návrhu dokumentu o ukončení vojny na Ukrajine je pre Kyjev „výrazne lepšia“ ako pôvodná americká, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský ...



portugal_ukraine_82710 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - Najnovšia verzia návrhu dokumentu o ukončení vojny na Ukrajine je pre Kyjev „výrazne lepšia“ ako pôvodná americká, povedal agentúre AFP vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou.


Ukrajina, USA a Európania urobili americký návrh realizovateľným,“ uviedol a dodal, že revidovaný plán počíta s tým, že Ukrajina si ponechá 800-tisíc vojakov, čiže zhruba toľko, ako ich má teraz. Prvý návrh rátal s tým, že sa veľkosť ukrajinskej armády zmenší o 200-tisíc príslušníkov.

Predstaviteľ poznamenal, že „citlivé časti“ mierového plánu, ako je otázka území, by sa mohli prediskutovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Nový návrh mierovej dohody umožňuje Kyjevu ponechať si 800-tisíc vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Mierový plán pre Ukrajinu Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
