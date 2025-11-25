Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

25. novembra 2025

Násilie na ženách je stále prítomné na Slovensku aj vo svete, každá desiata sa cíti byť obeťou obťažovania


Tagy: Go4insight Násilie na ženách Prieskum Sexuálne obťažovanie

Násilie na ženách je stále prítomné na Slovensku aj vo svete. Hovoria o tom výsledky celosvetového prieskumu, na ktorom sa prvýkrát zúčastnilo aj Slovensko. Medzinárodný prieskum realizovala agentúra



gettyimages 1332523279 e1740408979780 676x448 25.11.2025 (SITA.sk) - Násilie na ženách je stále prítomné na Slovensku aj vo svete. Hovoria o tom výsledky celosvetového prieskumu, na ktorom sa prvýkrát zúčastnilo aj Slovensko. Medzinárodný prieskum realizovala agentúra Go4insight pri príležitosti Svetového dňa odstránenia násilia voči ženám, ktorý pripadá na 25. novembra.


Prieskum v 40 krajinách sveta na vzorke 35 515 žien zisťoval, koľko žien na svete sa cíti ako obeť násilia či objekt sexuálneho obťažovania. Údaje za Slovensko agentúra zbierala v januári a do prieskumu sa zapojilo 500 žien.

Obete sexuálneho obťažovania


Výsledky ukázali, že za posledný rok sa obeťou nejakého druhu psychického alebo fyzického násilia stala takmer desatina žien (9 percent). Napriek tomu, že ide o vysoké číslo, je tento pomer o niečo nižší oproti globálnemu priemeru.

Prieskumom sa zistilo, že celosvetovo až 14 percent žien tvrdí, že sa stali obeťou akéhokoľvek násilia. Ak ide o sexuálne obťažovanie, tak päť percent slovenských žien uviedlo, že sa za posledných 12 mesiacov cítili byť obeťou nejakého druhu sexuálneho obťažovania. To je opäť mierne pod globálnym priemerom, ktorý je na úrovni siedmich percent.

Násilie úzko súvisí s vekom


„Najväčší podiel žien sa cíti byť subjektom sexuálneho obťažovania v Latinskej Amerike a krajinách severnej Afriky a Ázie, pričom na neslávnych prvých miestach sa umiestnili Mexiko, Maroko, Malajzia, India alebo Argentína," spresnila agentúra Go4insight.

Prieskum ukázal, že násilie aj obťažovanie úzko súvisia s vekom. Na Slovensku aj vo svete sú najviac postihnuté mladšie ženy, pričom ide najviac ide o ženy vo veku 18 až 24 rokov.

U nás má za posledný rok skúsenosti s násilím 17 percent z nich, pričom 28 percent čelilo sexuálnemu obťažovaniu. Celosvetovo má v tejto vekovej kategórií skúsenosť s násilím akéhokoľvek druhu 18 percent žien a so sexuálnym obťažovaním 16 percent.


Zdroj: SITA.sk - Násilie na ženách je stále prítomné na Slovensku aj vo svete, každá desiata sa cíti byť obeťou obťažovania © SITA Všetky práva vyhradené.

