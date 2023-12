Nálezy o porušení práv sa týkali ôsmich prípadov vo vzťahu k ÚŠP z celkovo 275 ústavných sťažností

Je potrebné rozlišovať

Prehľad nálezov ústavného súdu, v rámci ktorých bolo ústavným sťažnostiam vyhovené, ktorých orgánov sa porušenie týkalo a čoho (ktorého práva) sa porušenie týkalo:



1. III. ÚS 454/2022, ÚŠP, neboli splnené podmienky na súhlas prokurátora s príkazom na prehliadku iných priestorov,



2. IV. ÚS 613/2022, Najvyšší súd SR, porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,



3. IV. ÚS 44/2023, Najvyšší súd SR, porušené právo sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru (uvedené sa týkalo nevylúčenia sudkyne z rozhodovania týkajúcej sa sťažovateľky napriek skutočnosti, že rok a pol pred rozhodovaním o návrhu prokurátora na delegáciu veci sa sudkyňa ako bývala sudkyňa Ústavného súdu SR v konaní pred týmto súdom sama oznámila voči sťažovateľke vlastnú zaujatosť a následne aj bola vylúčená z vykonávania úkonov),



4. IV. ÚS 608/2022, ÚŠP, bolo porušené právo sťažovateľky na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,



5. III. ÚS 98/2023, Okresný súd Košice I, bolo porušené základné právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (v tomto náleze bolo výslovne konštatované, že prokurátor ÚŠP v konaní prieťahy nezavinil),



6. III. ÚS 65/2023, Špecializovaný trestný súd, bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ktoré sa týkali nedostatočne odôvodneného napadnutého uznesenia,



7. I. ÚS 106/2021, ÚŠP, bolo porušené základné právo sťažovateľa vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy SR, ktoré sa týkalo nedostatočného odôvodnenia prokurátora vo vzťahu k nepovoleniu návštevy notára u obvineného vo väzbe,



8. II. ÚS 245/2023, Najvyšší súd SR, boli porušené základné práva sťažovateľa podľa čl. 17 ods. 2 a podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a jeho právo podľa čl. 6 ods. 1, ktoré sa týkalo rozhodovania o odvolaní proti prvostupňovému rozsudku,



9. IV. ÚS 397/2023, Najvyšší súd SR, boli porušené základné práva sťažovateľky podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Bolo zrušené rozhodnutie dovolacieho súdu, nakoľko sa nedostatočne venovalo dovolaciemu dôvodu (hmotnoprávne posúdenie skutku),



10. I. ÚS 72/2023, Najvyšší súd SR, bolo porušené právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Bolo zrušené rozhodnutie dovolacieho súdu, nakoľko sa nedostatočne venovalo otázke dovolacieho dôvodu (práva na obhajobu),



11. III. ÚS 311/2023, Najvyšší súd SR, bolo porušené základné právo sťažovateľa na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov (bez konštatácie pochybenia na strane prokuratúry).



V roku 2022 smerovalo proti ÚŠP 153 sťažností, pričom 139 sťažnostiam nebolo vyhovené, o jednej sa nerozhodlo a vyhovené bolo 12 sťažnostiam.









1.) I. ÚS 20/2022, Najvyšší súd SR, pochybenie pri rozhodovaní o väzbe,



2.) III. ÚS 456/2021,ÚŠP, neumožnenie komunikácie s príbuznými osobami v rámci výkonu kolúznej väzby,



3.) III. ÚS 89/2022,Najvyšší súd SR a Špecializovaný trestný súd, bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie jeho žiadosti o prepustenie z väzby bez zbytočných prieťahov,



4.) I. ÚS 92/2022, Najvyšší súd SR, konštatovaná nečinnosť Najvyššieho súdu SR pri rozhodovacej činnosti,



5.) I. ÚS 486/2021, Najvyšší súd SR, bolo porušené právo sťažovateľa na prerokovanie jeho žiadosti o prepustenie z väzby bez zbytočných prieťahov,



6.) I. ÚS 32/2021, Najvyšší súd SR, došlo k porušeniu základného práva sťažovateľa na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy SR a jeho práva na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) Dohovoru,



7.) IV. ÚS 219/2022, ÚŠP, bolo porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,



8.) III. ÚS 251/2022, Špecializovaný trestný súd, bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,



9.) III. ÚS 454/2022,ÚŠP, neboli splnené podmienky na súhlas prokurátora s príkazom na prehliadku iných priestorov,



10.) IV. ÚS 219/2022, ÚŠP, bolo porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,



11.) I. ÚS 448/2021, NAKA, porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov,



12.) I. ÚS 475/2022, Najvyšší súd SR, bolo porušené základné právo sťažovateľky na osobnú slobodu podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a jej právo na slobodu a bezpečnosť podľa čl. 5 ods. 1 písm. f) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 6 Charty základných práv Európskej únie,



13.) IV. ÚS 219/2022, ÚŠP, bolo porušené právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov.





18.12.2023 (SITA.sk) - V súvislosti s trestnými vecami, ktoré má v kompetencii Úrad špeciálnej prokuratúry ÚŠP ) bolo v rokoch 2022 a 2023 podaných celkovo 275 sťažností na Ústavný súd SR , z ktorých celkovo iba v ôsmich prípadoch konštatoval súd porušenia práv sťažovateľov v súvislosti s procesným postupom prokurátorov.Uvádza sa to v stanovisku špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica s tým, že z toho štyrikrát išlo o prieťahy v konaní. V tejto súvislosti Lipšic zdôrazňuje, že medializované tvrdenia o 30 nálezoch konštatujúcich porušenia ľudských práv sú nepravdivé.„V prvom rade je potrebné odlišovať, postupom ktorého orgánu bolo vyslovené porušenie práv a slobôd, teda, či išlo o pochybenie zo strany súdu, alebo zo strany prokurátora. Ďalej je, samozrejme, dôvodné, v akej súvislosti bolo rozhodnutie ústavným súdom vydané, teda, aké konkrétne právo dotknutej osoby malo byť porušené,“ uviedol Lipšic.Ako ďalej zdôraznil, potrebné je hodnotiť aj to, či malo zistené porušenie vplyv a dopad na samotný trestný proces, resp. či je takéto pochybenie právne reparovateľné.„Kľúčovou otázkou preto je, či porušenie práva malo, alebo bude mať dopad na celý trestný proces, najmä v tom smere, že by bolo trestné stíhanie nedôvodné alebo od počiatku vedené v rozpore so zákonom. ÚŠP žiadnu vedomosť o takomto rozhodnutí zo strany ústavného súdu nemá,“ skonštatoval Lipšic. Doplnil, že ústavný súd ani v jednom svojom rozhodnutí nekonštatoval nedôvodnosť trestného stíhania vedeného v dozore ktoréhokoľvek prokurátora ÚŠP.V roku 2023 bolo podľa Lipšica na ÚŠP podaných 122 ústavných sťažností, z toho nebolo vyhovené 102 sťažnostiam, o deviatich nebolo rozhodnuté a vyhovené bolo 11 sťažnostiam.