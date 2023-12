Pri nehode autobusu medzi Sečovcami a Dargovom sa zranilo 34 osôb, incident si nevyžiadal ľudské životy

aktualizované 18. decembra, 16:10



Cestujúci boli prevezení do nemocníc

Dychová aj toxikologická skúška

Vyšetrovanie pokračuje

18.12.2023 (SITA.sk) -Pri nedeľňajšej nehode autobusu medzi Sečovcami a Dargovom sa ľahko zranilo 34 osôb. Deviati cestujúci utrpeli zranenia, z ktorých sa budú liečiť sedem až 42 dní, ostatní 25 cestujúci majú poranenia s dobou liečenia do siedmich dní. Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová , nehoda zo skorých ranných hodín 17. decembra si nevyžiadala ľudské životy.„Podľa doterajších zistení 58-ročný vodič, štátny občan Ukrajiny, viedol autobus zn. Neoplan smerujúci k ukrajinským hraniciam na pravidelnej medzištátnej linke po štátnej ceste I/19 v smere od obce Dargov na mesto Sečovce, kde na priamom úseku cesty z doposiaľ nezistených príčin zišiel s autobusom mimo vozovky a prevrátil sa na pravý bok na priľahlé pole," uviedla Mésarová.V autobuse sa v tej chvíli nachádzalo, vrátane dvoch vodičov, 53 osôb. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a cestujúci boli prevezení do košických i trebišovských nemocníc.Oboch vodičov podrobila polícia dychovej skúške na alkohol. Tá bola v oboch prípadoch negatívna, no vodičovi, ktorý v čase nehody šoféroval, bol odobratý i biologický materiál na toxikologické vyšetrenie.„Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala aj za účasti znalca z odboru cestná doprava. Úsek cesty bol úplne uzavretý na nevyhnutné potrebný čas z dôvodu dokumentovania miesta udalosti a záchranných prác po dopravnej nehode, vyťahovania a odtiahnutia havarovaného autobusu z miesta nehody," priblížila Mésarová.Doplnila, že polícia na mieste usmerňovala premávku a odkláňala dopravu na obchádzkovú trasu. Súčinnosť pri dokumentovaní nehody poskytli i pracovníci výjazdového krízového intervenčného tímu – Ipčko Prešov, a tiež pracovníčky Slovenskej humanitnej rady – Blue Dot Michalovce.„Vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom všeobecného ohrozenia. Autobus bol zaistený na účely znaleckého skúmania," uzavrela Mésarová s tým, že presné príčiny a okolnosti nehody sú premetom ďalšieho vyšetrovania.