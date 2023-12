Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať v spolupráci s ministerstvom práce, zamestnať by mal 400 ľudí

Ochrana pamiatok aj pomoc nezamestnaným

Čiastočne zrekonštruovaných bolo 25 pamiatok

Práca pre 400 ľudí

Ministerstvo cestovného ruchu a športu

18.12.2023 (SITA.sk) - Projekt Ľudia a hrady bude pokračovať. Na tlačovej besede o tom informovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. Slovenskej národnej strany ). Na projekte obnovy hradov a kaštieľov budú aj naďalej pokračovať v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR Pripomenula, že daný projekt je zameraný na ochranu národných kultúrnych pamiatok i pomoci ľuďom, ktorí majú problém s uplatnením sa na trhu práce.„Na projekte sa zúčastnilo desať občianskych združení, z toho 15 obcí, 465 kvalifikovaných a nekvalifikovaných robotníkov, z ktorých viac ako 60 percent tvorili príslušníci marginalizovanej rómskej komunity," uviedla šéfka rezortu kultúry.Dodala, že čiastočne zrekonštruovaných bolo vybraných 25 národných kultúrnych pamiatok na území Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja. V budúcom roku, od apríla, by sa malo rekonštruovať ďalších približne 30 pamiatok, ktoré vyberie ministerstvo kultúry Minister práce Erik Tomáš Hlas-SD ) poznamenal, že ministerstvo sa usiluje zapájať nezamestnaných do práce. Na margo projektu uviedol, že ide o pokračovanie pôvodného projektu z roku 2011. Na projekte ocenil, že kombinuje obnovu kultúrneho dedičstva s dávaním práce nezamestnaným.Tento nový projekt je podľa Tomáša zatiaľ nastavený na roky 2024 a 2025. Využité by naň mali byť prostriedky z Európskeho sociálneho fondu, a to vo výške 12,5 milióna eur, pričom 15-percentnú spoluúčasť bude mať aj štát. MK SR by malo vybrať i samosprávy a občianske združenia, ktoré budú obnovy pamiatok realizovať.Minister doplnil, že rezort práce bude z európskych peňazí preplácať minimálne mzdy pre osoby zamestnané v projekte, respektíve celkovú cenu práce. Preplatiť by mali i stavebný materiál a stravu. Projekt by mal priniesť prácu pre 400 ľudí.„Projekt už bol schválený komisiou pri monitorovacom výbore Programu Slovensko," doplnil Tomáš.Formálne procesy na ministerstve chcú stihnúť tak, aby na jar mohli ľudia pracovať. Zdôraznil, že projekt vracajú do pôvodnej formy a nebude vyslovene viazaný na marginalizované rómske komunity.Na tlačovej besede bol prítomný i predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko . Vyjadril sa, že v budúcnosti by na jeho mieste mal stáť predstaviteľ nového ministerstva cestovného ruchu a športu. Dodal, že jedna vec je pamiatku opraviť, no druhá je vniesť do nej život. Zdôraznil, že nové ministerstvo bude mať na starosti napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, ktoré nie je možné financovať v rámci už existujúcich ministerstiev.