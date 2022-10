Sociálnej poisťovni v budúcom roku výrazne stúpnu príjmy a výdavky, od zamestnancov a SZČO dostane miliardy eur

Výdavky poisťovne

Nárast príjmov a výdavkov

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa by mala v budúcom roku hospodáriť s príjmami v celkovej sume 11,9 miliardy eur a s výdavkami v sume 11,08 miliardy eur. V porovnaní s rozpočtom poisťovne na tento rok majú príjmy poisťovne stúpnuť o 1,52 miliardy eur a výdavky o 1,18 miliardy eur.Poisťovňa by mala budúci rok hospodáriť bez finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR. Od ekonomicky aktívnych osôb, teda od zamestnancov, dohodárov, či samostatne zárobkovo činných osôb by poisťovňa mala v budúcom roku vybrať 10,1 miliardy eur, čo by malo byť o 1,26 miliardy eur viac, ako sa počítalo v rozpočte Sociálnej poisťovne na tento rok. Výdavky na vyplácanie dávok sociálneho poistenia by mali budúci rok dosiahnuť 10,83 miliardy eur.V porovnaní s rozpočtovanou sumou na tento rok majú stúpnuť o 1,16 miliardy eur. Výdavky správneho fondu, ktorý slúži na financovanie činnosti Sociálnej poisťovne, majú byť v budúcom roku v sume takmer 220 miliónov eur.Príjmy aj výdavky poisťovne majú výrazne vzrásť aj v roku 2024. Príjmy poisťovne majú ísť nahor z budúcoročných 11,9 miliardy eur na takmer 13,6 miliardy eur. Táto čiastka však už zahŕňa aj transfer zo štátneho rozpočtu vo výške 1,2 miliardy eur. Výdavky poisťovne majú v roku 2024 stúpnuť z budúcoročných 11,08 miliardy eur na 13,03 miliardy eur.S nárastom príjmov aj výdavkov Sociálnej poisťovne sa počíta aj v roku 2025. Príjmy majú stúpnuť na 14,31 miliardy eur a výdavky na 13,73 miliardy eur. V roku 2025 by pritom mala poisťovňa dostať finančnú pomoc od štátu v sume 1,4 miliardy eur.