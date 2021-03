Napätie medzi USA a Ruskom narastá, Moskva si povolala svojho veľvyslanca na konzultácie

USA uvalili na Rusko sankcie

Vzťahy sú v slepej uličke

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko si povolalo svojho veľvyslanca v USA na konzultácie. V stredu o tom informovala hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová bez uvedenia konkrétneho dôvodu. Rozhodnutie povolať Anatolija Antonova do Moskvy však prichádza v čase rastúceho napätia s administratívou amerického prezidenta Joea Bidena Bidenova administratíva nedávno uvalila sankcie na Rusko za otravu opozičného lídra Alexeja Navaľného Americké úrady tiež odtajnili spravodajské hodnotenie, v ktorom sa píše, že ruský prezident Vladimir Putin povolil operácie na pomoc Donaldovi Trumpovi v amerických prezidentských voľbách v novembri minulého roka.V televíznom rozhovore, ktorý odvysielali v stredu, sa Bidena spýtali na spomenutú správu, na čo šéf Bieleho domu povedal, že Putin „za to zaplatí“. Tiež sa ho opýtali, či si myslí, že je ruský prezident zabijak, na čo odpovedal áno.Zacharovová v stredu podotkla, že rusko-americké vzťahy sú „v zložitom stave, ktorý Washington v posledných rokoch priviedol do slepej uličky“. „Máme záujem zabrániť ich nezvratnej degradácii, ak si sú Američania vedomí súvisiacich rizík,“ dodala.