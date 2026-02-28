Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Napätie na Blízkom východe rastie. Slovensko neeviduje občanov v Iráne, v Izraeli ich je 71


Tagy: Irán Minister zahraničných vecí Občania Zahraničie

Slovenský rezort diplomacie v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho ...



28.2.2026 (SITA.sk) -



Slovenský rezort diplomacie v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho slovenského občana. V Izraeli ich eviduje 71 vrátane 39 pútnikov, v Jordánsku 12 občanov Slovenskej republiky. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v reakcii na to, že Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu.

Vojenský zásah a výnimočný stav


Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.

MZVaEZ SR uviedlo, že všetci slovenskí občania, o ktorých má vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku. „Počet občanov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie. Občania SR v súvislosti s týmto konfliktom zatiaľ nekontaktovali MZVEZ SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc," uvádza slovenský rezort diplomacie. Doplnil, že vydal cestovné odporúčanie 4. stupňa, slovenským občanom odporúča opustiť územia Izraela a Palestíny.

Reakcia ministerstva na eskaláciu


„Medzinárodné právo utŕžilo opäť ďalší úder. V súvislosti s novou vojenskou eskaláciou na Blízkom východe medzi Izraelom a Iránom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s poľutovaním konštatuje, že prednosť pred diplomaciou opäť dostali zbrane. Tento krok slovenská diplomacia odsudzuje a apeluje na všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa za rokovací stôl. Vojnové akcie budú opäť viesť k utrpeniu civilistov na oboch stranách a môžu eskalovať už aj tak nestabilnú situáciu v celom regióne," skonštatovalo ministerstvo v reakcii na situáciu.

Doplnilo, že intenzívne pracuje na opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov Slovenska a zamestnancov zastupiteľských úradov SR v regióne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tiež v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne. Realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment rezortu diplomacie je so slovenskými úradmi v intenzívnom kontakte.









Zdroj: SITA.sk - Napätie na Blízkom východe rastie. Slovensko neeviduje občanov v Iráne, v Izraeli ich je 71 © SITA Všetky práva vyhradené.

