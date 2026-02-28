|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 28.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zlatica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. februára 2026
Napätie na Blízkom východe rastie. Slovensko neeviduje občanov v Iráne, v Izraeli ich je 71
Slovenský rezort diplomacie v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho ...
Zdieľať
28.2.2026 (SITA.sk) -
Slovenský rezort diplomacie v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho slovenského občana. V Izraeli ich eviduje 71 vrátane 39 pútnikov, v Jordánsku 12 občanov Slovenskej republiky. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v reakcii na to, že Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu.
Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.
MZVaEZ SR uviedlo, že všetci slovenskí občania, o ktorých má vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku. „Počet občanov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie. Občania SR v súvislosti s týmto konfliktom zatiaľ nekontaktovali MZVEZ SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc," uvádza slovenský rezort diplomacie. Doplnil, že vydal cestovné odporúčanie 4. stupňa, slovenským občanom odporúča opustiť územia Izraela a Palestíny.
„Medzinárodné právo utŕžilo opäť ďalší úder. V súvislosti s novou vojenskou eskaláciou na Blízkom východe medzi Izraelom a Iránom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s poľutovaním konštatuje, že prednosť pred diplomaciou opäť dostali zbrane. Tento krok slovenská diplomacia odsudzuje a apeluje na všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa za rokovací stôl. Vojnové akcie budú opäť viesť k utrpeniu civilistov na oboch stranách a môžu eskalovať už aj tak nestabilnú situáciu v celom regióne," skonštatovalo ministerstvo v reakcii na situáciu.
Doplnilo, že intenzívne pracuje na opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov Slovenska a zamestnancov zastupiteľských úradov SR v regióne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tiež v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne. Realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment rezortu diplomacie je so slovenskými úradmi v intenzívnom kontakte.
Zdroj: SITA.sk - Napätie na Blízkom východe rastie. Slovensko neeviduje občanov v Iráne, v Izraeli ich je 71 © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský rezort diplomacie v súčasnosti neeviduje v Iráne žiadneho slovenského občana. V Izraeli ich eviduje 71 vrátane 39 pútnikov, v Jordánsku 12 občanov Slovenskej republiky. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v reakcii na to, že Izrael v sobotu ráno podnikol „preventívny úder“ proti Iránu.
Vojenský zásah a výnimočný stav
Oznámil to izraelský minister obrany Jisrael Kac. V celom židovskom štáte zároveň vyhlásili výnimočný stav. Izrael tiež v sobotu ráno uzavrel svoj vzdušný priestor. Informuje o tom web CNN, podľa jeho zdroja krajina koordinovala útok na Irán so Spojenými štátmi.
MZVaEZ SR uviedlo, že všetci slovenskí občania, o ktorých má vedomosť, sú v bezpečí a v poriadku. „Počet občanov v regióne Blízkeho východu môže byť vyšší vzhľadom na skutočnosť, že nie každý z nich využil pred cestou do regiónu možnosť dobrovoľnej registrácie. Občania SR v súvislosti s týmto konfliktom zatiaľ nekontaktovali MZVEZ SR ani zastupiteľské úrady s konkrétnou žiadosťou o pomoc," uvádza slovenský rezort diplomacie. Doplnil, že vydal cestovné odporúčanie 4. stupňa, slovenským občanom odporúča opustiť územia Izraela a Palestíny.
Reakcia ministerstva na eskaláciu
„Medzinárodné právo utŕžilo opäť ďalší úder. V súvislosti s novou vojenskou eskaláciou na Blízkom východe medzi Izraelom a Iránom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s poľutovaním konštatuje, že prednosť pred diplomaciou opäť dostali zbrane. Tento krok slovenská diplomacia odsudzuje a apeluje na všetky zainteresované strany, aby prejavili maximálnu zdržanlivosť a vrátili sa za rokovací stôl. Vojnové akcie budú opäť viesť k utrpeniu civilistov na oboch stranách a môžu eskalovať už aj tak nestabilnú situáciu v celom regióne," skonštatovalo ministerstvo v reakcii na situáciu.
Doplnilo, že intenzívne pracuje na opatreniach s cieľom zvýšiť bezpečnosť občanov Slovenska a zamestnancov zastupiteľských úradov SR v regióne. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tiež v tejto súvislosti rozhodol o aktivácii evakuačných plánov na najviac exponovaných zastupiteľských úradoch v regióne. Realizáciou poveril príslušných veľvyslancov. Krízový manažment rezortu diplomacie je so slovenskými úradmi v intenzívnom kontakte.
Zdroj: SITA.sk - Napätie na Blízkom východe rastie. Slovensko neeviduje občanov v Iráne, v Izraeli ich je 71 © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko bolo súčasťou globálnej akcie. Interpol zapojil 119 krajín a ochránili vyše 4 000 obetí
Slovensko bolo súčasťou globálnej akcie. Interpol zapojil 119 krajín a ochránili vyše 4 000 obetí
<< predchádzajúci článok
Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO
Bratislava modernizuje ďalšiu lokalitu. V Dúbravke pribudnú dažďové záhrady aj nové osvetlenie – FOTO