Nedeľa 23.11.2025
Úvodná strana
23. novembra 2025
Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (
23.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mali vysvetliť, prečo by transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov mala prebehnúť v skrátenom legislatívnom konaní. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Otázka, prečo by sa zmena zákona mala schvaľovať zrýchlene, je podľa neho legitímna.
„Treba na toto odpovedať," skonštatoval Tomáš, pričom zopakoval, že objasniť to majú minister vnútra a minister spravodlivosti. „Pretože skrátené legislatívne konanie treba jednoducho vysvetliť," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody © SITA Všetky práva vyhradené.
