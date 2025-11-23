Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 23.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klement
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. novembra 2025

Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody


Tagy: Minister práce a sociálnych vecí Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Politika 24 Skrátené legislatívne konanie

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (



Zdieľať
6683d0b6ba69c397824444 676x450 23.11.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) by mali vysvetliť, prečo by transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov mala prebehnúť v skrátenom legislatívnom konaní. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Otázka, prečo by sa zmena zákona mala schvaľovať zrýchlene, je podľa neho legitímna.


„Treba na toto odpovedať," skonštatoval Tomáš, pričom zopakoval, že objasniť to majú minister vnútra a minister spravodlivosti. „Pretože skrátené legislatívne konanie treba jednoducho vysvetliť," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister práce a sociálnych vecí Minister spravodlivosti SR Minister vnútra SR Politika 24 Skrátené legislatívne konanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pracovný čas sa po pandémii neobnovil, Slovensko patrí v EÚ k lídrom poklesu odpracovaných hodín
<< predchádzajúci článok
Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 