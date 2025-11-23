Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 23.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klement
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

23. novembra 2025

Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce a sociálnych vecí Politika 24 Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky

V čase krízových situácií vo vládnej koalícii hovorí o predčasných voľbách strana Smer-SD, no nie



Zdieľať
676156eb84e70367763219 676x451 23.11.2025 (SITA.sk) - V čase krízových situácií vo vládnej koalícii hovorí o predčasných voľbách strana Smer-SD, no nie Hlas-SD. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) na margo sporov vo vládnej koalícii. Doplnil, že jeho strana má záujem dovládnuť do konca volebného obdobia.


Hlas podľa Tomáša zároveň na rozdiel od koaličných partnerov dodržuje koaličnú zmluvu. Pripomenul pritom, že strana čakala rok, aby mohol Richard Raši obsadiť post šéfa parlamentu, ktorý strane patrí. V súčasnosti sa podľa ministra deje niečo podobné v dôsledku rezignácie vicepremiéra Petra Kmeca.

„Koaličná dohoda hovorí, že predseda vlády nemá právo bez súhlasu predsedu koaličnej strany odvolať člena vlády tej konkrétnej strany," zdôraznil Tomáš s tým, že postup premiéra Roberta Fica voči Kmecovi bol nekorektný a Hlas mu nerozumie. Premiér totiž avizoval jeho odvolanie napriek tomu, že sa Kmec sám rozhodol skončiť.

Premiér možno podľa Tomáša takýmto postupom potreboval prekryť vlastné problémy. „Napríklad tá situácia na škole v Poprade," skonštatoval. Zároveň doplnil, že spory by sa v rámci koalície mali riešiť za zatvorenými dvermi.


Zdroj: SITA.sk - Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce a sociálnych vecí Politika 24 Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody
<< predchádzajúci článok
Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 