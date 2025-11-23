|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 23.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klement
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. novembra 2025
Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce a sociálnych vecí Politika 24 Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky
V čase krízových situácií vo vládnej koalícii hovorí o predčasných voľbách strana Smer-SD, no nie
Zdieľať
23.11.2025 (SITA.sk) - V čase krízových situácií vo vládnej koalícii hovorí o predčasných voľbách strana Smer-SD, no nie Hlas-SD. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) na margo sporov vo vládnej koalícii. Doplnil, že jeho strana má záujem dovládnuť do konca volebného obdobia.
Hlas podľa Tomáša zároveň na rozdiel od koaličných partnerov dodržuje koaličnú zmluvu. Pripomenul pritom, že strana čakala rok, aby mohol Richard Raši obsadiť post šéfa parlamentu, ktorý strane patrí. V súčasnosti sa podľa ministra deje niečo podobné v dôsledku rezignácie vicepremiéra Petra Kmeca.
„Koaličná dohoda hovorí, že predseda vlády nemá právo bez súhlasu predsedu koaličnej strany odvolať člena vlády tej konkrétnej strany," zdôraznil Tomáš s tým, že postup premiéra Roberta Fica voči Kmecovi bol nekorektný a Hlas mu nerozumie. Premiér totiž avizoval jeho odvolanie napriek tomu, že sa Kmec sám rozhodol skončiť.
Premiér možno podľa Tomáša takýmto postupom potreboval prekryť vlastné problémy. „Napríklad tá situácia na škole v Poprade," skonštatoval. Zároveň doplnil, že spory by sa v rámci koalície mali riešiť za zatvorenými dvermi.
Zdroj: SITA.sk - Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana © SITA Všetky práva vyhradené.
Hlas podľa Tomáša zároveň na rozdiel od koaličných partnerov dodržuje koaličnú zmluvu. Pripomenul pritom, že strana čakala rok, aby mohol Richard Raši obsadiť post šéfa parlamentu, ktorý strane patrí. V súčasnosti sa podľa ministra deje niečo podobné v dôsledku rezignácie vicepremiéra Petra Kmeca.
„Koaličná dohoda hovorí, že predseda vlády nemá právo bez súhlasu predsedu koaličnej strany odvolať člena vlády tej konkrétnej strany," zdôraznil Tomáš s tým, že postup premiéra Roberta Fica voči Kmecovi bol nekorektný a Hlas mu nerozumie. Premiér totiž avizoval jeho odvolanie napriek tomu, že sa Kmec sám rozhodol skončiť.
Premiér možno podľa Tomáša takýmto postupom potreboval prekryť vlastné problémy. „Napríklad tá situácia na škole v Poprade," skonštatoval. Zároveň doplnil, že spory by sa v rámci koalície mali riešiť za zatvorenými dvermi.
Zdroj: SITA.sk - Hlas odmieta eskaláciu napätia. Erik Tomáš tvrdí, že o predčasných voľbách hovoria len partneri, nie jeho strana © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister práce a sociálnych vecí Politika 24 Predseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody
Napätie okolo skráteného legislatívneho konania rastie, Erik Tomáš vyzýva kolegov, aby predložili jasné dôvody
<< predchádzajúci článok
Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy
Ukrajinská ambasáda na Slovensku kritizuje na slová Melichera, ide o preberanie ruskej propagandy