 Meniny má Svetozár
16. mája 2026

Napätie rastie, Taiwan reaguje na Trumpovo varovanie pred nezávislosťou


Taiwan v sobotu vyhlásil, že je „suverénnym a nezávislým demokratickým štátom“, čím reagoval na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý po návšteve Pekingu varoval ostrov pred formálnym vyhlásením nezávislosti. Vyjadrenia opäť zvýšili napätie medzi Čínou, Taiwanom a Spojenými štátmi.

Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že ostrov „nie je podriadený Čínskej ľudovej republike“ a označilo Taiwan za „suverénny a nezávislý demokratický štát“.

Trump po návšteve Pekingu vyhlásil, že si neželá, aby Taiwan vyhlásil formálnu nezávislosť. „Nechcem, aby niekto vyhlasoval nezávislosť. A viete, máme pre vojnu cestovať 9500 míľ? To nechcem,“ povedal Trump pre televíziu Fox News. Trump zároveň zdôraznil, že chce „upokojiť situáciu“ medzi Čínou a Taiwanom. „Nechcem vojny. Ak to zostane tak, ako je teraz, myslím si, že Čína s tým bude v poriadku,“ dodal.

Čínsky prezident Si Ťin-pching počas samitu v Pekingu podľa agentúry AFP upozornil Trumpa, že akékoľvek nesprávne kroky v otázke Taiwanu môžu viesť ku „konfliktu“. Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily na jeho ovládnutie.

Taiwan zároveň pripomenul, že americké dodávky zbraní ostrovu vyplývajú zo záväzkov Washingtonu podľa zákona Taiwan Relations Act. Trump však naznačil, že predaj zbraní Taiwanu môže byť predmetom ďalších rokovaní s Čínou. Podľa analytikov Trumpove výroky naznačujú opatrnejší prístup Washingtonu k otázke Taiwanu v snahe stabilizovať vzťahy s Pekingom.


