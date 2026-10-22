|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 22.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sergej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. októbra 2026
Napätie v Arktíde rastie. EÚ sa obáva spolupráce Číny s Ruskom, Peking hovorí o studenej vojne
Čína odmieta vyvolávanie geopolitického napätia v Arktíde a kritizuje prístup založený na „mentalite studenej vojny“. Peking tak reagoval na novú stratégiu Európskej únie, ktorá upozorňuje na rastúce ...
Zdieľať
22.10.2026 (SITA.sk) - Čína odmieta vyvolávanie geopolitického napätia v Arktíde a kritizuje prístup založený na „mentalite studenej vojny“. Peking tak reagoval na novú stratégiu Európskej únie, ktorá upozorňuje na rastúce ambície Číny a jej prehlbujúcu sa spoluprácu s Ruskom v polárnej oblasti.
Čína vo štvrtok kritizovala prístup založený na „mentalite studenej vojny“, ktorý podľa nej podporuje geopolitickú konfrontáciu v Arktíde. Reagovala tak na novú stratégiu Európskej únie, ktorá spája rastúcu spoluprácu Pekingu s Moskvou v tomto regióne s bezpečnostnými obavami.
Európska únia v utorok predstavila plán na posilnenie dohľadu nad arktickou oblasťou a rozšírenie flotíl ľadoborcov. V dokumente upozornila na rastúce „strategické ambície“ Číny, ktorá zároveň prehlbuje partnerstvo s Ruskom. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vyzvala aj na posilnenie obranných kapacít Únie v Arktíde.
„Aktivity Číny v Arktíde sú zamerané na podporu mierového, stabilného a udržateľného rozvoja tohto regiónu a sú v súlade s medzinárodným právom,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii.
Peking zároveň odmietol vytváranie súperiacich geopolitických blokov. „Využívanie mentality studenej vojny na vytváranie táborov a podnecovanie geopolitickej konfrontácie neprispieva k mierovému a stabilnému rozvoju arktického regiónu,“ vyhlásila hovorkyňa. Európsku úniu pritom výslovne nemenovala.
Arktída sa stáva čoraz významnejšou oblasťou medzinárodného súperenia. O vplyv v regióne sa usilujú Európa, Čína, Rusko aj Spojené štáty. Strategický význam oblasti zvyšuje najmä jej potenciál pre námornú dopravu a obchodné trasy.
Čínske spoločnosti už zároveň rozširujú svoje aktivity na severných námorných trasách. Počas tohto leta jeden z čínskych lodiarov spustil pravidelnú týždennú kontajnerovú dopravu cez Arktídu na zrýchlenej trase do Európy. Tento krok však vyvolal aj obavy z environmentálnych dôsledkov lodnej dopravy vrátane jej vplyvu na otepľovanie a topenie polárneho ľadu.
Peking a Moskva sa tento týždeň dohodli na ďalšom rozšírení spolupráce v arktickej lodnej doprave. Podľa spoločného komuniké, ktoré zverejnili po stretnutí premiérov oboch krajín, chcú okrem iného zvýšiť počet námorných trás medzi ruskými a čínskymi prístavmi.
Nová stratégia EÚ tak prichádza v čase, keď sa Arktída stáva nielen dôležitým obchodným koridorom, ale aj priestorom rastúceho bezpečnostného a geopolitického záujmu svetových mocností. Čína však trvá na tom, že jej pôsobenie v regióne sleduje mierové a hospodárske ciele.
Zdroj: SITA.sk - Napätie v Arktíde rastie. EÚ sa obáva spolupráce Číny s Ruskom, Peking hovorí o studenej vojne © SITA Všetky práva vyhradené.
Čína vo štvrtok kritizovala prístup založený na „mentalite studenej vojny“, ktorý podľa nej podporuje geopolitickú konfrontáciu v Arktíde. Reagovala tak na novú stratégiu Európskej únie, ktorá spája rastúcu spoluprácu Pekingu s Moskvou v tomto regióne s bezpečnostnými obavami.
Európska únia v utorok predstavila plán na posilnenie dohľadu nad arktickou oblasťou a rozšírenie flotíl ľadoborcov. V dokumente upozornila na rastúce „strategické ambície“ Číny, ktorá zároveň prehlbuje partnerstvo s Ruskom. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová vyzvala aj na posilnenie obranných kapacít Únie v Arktíde.
„Aktivity Číny v Arktíde sú zamerané na podporu mierového, stabilného a udržateľného rozvoja tohto regiónu a sú v súlade s medzinárodným právom,“ uviedla hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning na pravidelnej tlačovej konferencii.
Čoraz významnejšia oblasť medzinárodného súperenia
Peking zároveň odmietol vytváranie súperiacich geopolitických blokov. „Využívanie mentality studenej vojny na vytváranie táborov a podnecovanie geopolitickej konfrontácie neprispieva k mierovému a stabilnému rozvoju arktického regiónu,“ vyhlásila hovorkyňa. Európsku úniu pritom výslovne nemenovala.
Arktída sa stáva čoraz významnejšou oblasťou medzinárodného súperenia. O vplyv v regióne sa usilujú Európa, Čína, Rusko aj Spojené štáty. Strategický význam oblasti zvyšuje najmä jej potenciál pre námornú dopravu a obchodné trasy.
Dohoda o ďalšom rozšírení spolupráce
Čínske spoločnosti už zároveň rozširujú svoje aktivity na severných námorných trasách. Počas tohto leta jeden z čínskych lodiarov spustil pravidelnú týždennú kontajnerovú dopravu cez Arktídu na zrýchlenej trase do Európy. Tento krok však vyvolal aj obavy z environmentálnych dôsledkov lodnej dopravy vrátane jej vplyvu na otepľovanie a topenie polárneho ľadu.
Peking a Moskva sa tento týždeň dohodli na ďalšom rozšírení spolupráce v arktickej lodnej doprave. Podľa spoločného komuniké, ktoré zverejnili po stretnutí premiérov oboch krajín, chcú okrem iného zvýšiť počet námorných trás medzi ruskými a čínskymi prístavmi.
Nová stratégia EÚ tak prichádza v čase, keď sa Arktída stáva nielen dôležitým obchodným koridorom, ale aj priestorom rastúceho bezpečnostného a geopolitického záujmu svetových mocností. Čína však trvá na tom, že jej pôsobenie v regióne sleduje mierové a hospodárske ciele.
Zdroj: SITA.sk - Napätie v Arktíde rastie. EÚ sa obáva spolupráce Číny s Ruskom, Peking hovorí o studenej vojne © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel
Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel
<< predchádzajúci článok
Útoky v Čiernom mori zvyšujú napätie pred bulharskými prezidentskými voľbami
Útoky v Čiernom mori zvyšujú napätie pred bulharskými prezidentskými voľbami