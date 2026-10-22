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22. októbra 2026
Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel
Tagy: exotické vírusy Infekcia Úmrtie
Úrady zdôrazňujú, že išlo o vážne imunokompromitovaného pacienta a podľa súčasných poznatkov nehrozí riziko pre verejnosť. Francúzske úrady potvrdili v
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22.10.2026 (SITA.sk) - Úrady zdôrazňujú, že išlo o vážne imunokompromitovaného pacienta a podľa súčasných poznatkov nehrozí riziko pre verejnosť.
Pacient trpel vážnym ochorením a mal výrazne oslabenú imunitu. Podľa francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva boli neurologické komplikácie, ktoré sa u neho objavili pred smrťou, „s veľkou pravdepodobnosťou spojené s infekciou vírusom Shamonda“.
Vyšetrovanie naďalej preveruje, či vírus smrť priamo spôsobil alebo k nej prispel, ako aj spôsob nákazy. Predpokladá sa, že vírus mohol preniesť bodavý pakomár rodu Culicoides vo východnom Francúzsku.
Úrady zároveň zdôraznili, že „na základe súčasných poznatkov nebolo doteraz zistené nijaké zdravotné riziko pre bežnú populáciu“.
Vírus Shamonda sa doteraz spájal najmä s hovädzím dobytkom, ojedinele aj s ovcami, kozami a koňmi. U dospelého dobytka môže spôsobovať horúčku, apatiu, hnačku a pokles dojivosti.
V západnej Európe ho prvýkrát zaznamenali toto leto, odvtedy sa objavil vo viacerých krajinách vrátane Francúzska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Talianska, Španielska a Holandska.
Zdroj: SITA.sk - Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske úrady potvrdili v Lyone prvý známy prípad nákazy človeka vírusom Shamonda (SHAV), pričom pacient začiatkom októbra zomrel, informoval portál Euronews.
Pacient trpel vážnym ochorením a mal výrazne oslabenú imunitu. Podľa francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva boli neurologické komplikácie, ktoré sa u neho objavili pred smrťou, „s veľkou pravdepodobnosťou spojené s infekciou vírusom Shamonda“.
Nič nie je isté
Vyšetrovanie naďalej preveruje, či vírus smrť priamo spôsobil alebo k nej prispel, ako aj spôsob nákazy. Predpokladá sa, že vírus mohol preniesť bodavý pakomár rodu Culicoides vo východnom Francúzsku.
Úrady zároveň zdôraznili, že „na základe súčasných poznatkov nebolo doteraz zistené nijaké zdravotné riziko pre bežnú populáciu“.
Najmä hovädzí dobytok
Vírus Shamonda sa doteraz spájal najmä s hovädzím dobytkom, ojedinele aj s ovcami, kozami a koňmi. U dospelého dobytka môže spôsobovať horúčku, apatiu, hnačku a pokles dojivosti.
V západnej Európe ho prvýkrát zaznamenali toto leto, odvtedy sa objavil vo viacerých krajinách vrátane Francúzska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Talianska, Španielska a Holandska.
Zdroj: SITA.sk - Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: exotické vírusy Infekcia Úmrtie
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