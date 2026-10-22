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22. októbra 2026

Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel


Tagy: exotické vírusy Infekcia Úmrtie

Úrady zdôrazňujú, že išlo o vážne imunokompromitovaného pacienta a podľa súčasných poznatkov nehrozí riziko pre verejnosť. Francúzske úrady potvrdili v



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gettyimages 452199457 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Úrady zdôrazňujú, že išlo o vážne imunokompromitovaného pacienta a podľa súčasných poznatkov nehrozí riziko pre verejnosť.


Francúzske úrady potvrdili v Lyone prvý známy prípad nákazy človeka vírusom Shamonda (SHAV), pričom pacient začiatkom októbra zomrel, informoval portál Euronews.


Pacient trpel vážnym ochorením a mal výrazne oslabenú imunitu. Podľa francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva boli neurologické komplikácie, ktoré sa u neho objavili pred smrťou, „s veľkou pravdepodobnosťou spojené s infekciou vírusom Shamonda“.

Nič nie je isté


Vyšetrovanie naďalej preveruje, či vírus smrť priamo spôsobil alebo k nej prispel, ako aj spôsob nákazy. Predpokladá sa, že vírus mohol preniesť bodavý pakomár rodu Culicoides vo východnom Francúzsku.

Úrady zároveň zdôraznili, že „na základe súčasných poznatkov nebolo doteraz zistené nijaké zdravotné riziko pre bežnú populáciu“.

Najmä hovädzí dobytok


Vírus Shamonda sa doteraz spájal najmä s hovädzím dobytkom, ojedinele aj s ovcami, kozami a koňmi. U dospelého dobytka môže spôsobovať horúčku, apatiu, hnačku a pokles dojivosti.

V západnej Európe ho prvýkrát zaznamenali toto leto, odvtedy sa objavil vo viacerých krajinách vrátane Francúzska, Nemecka, Rakúska, Belgicka, Talianska, Španielska a Holandska.


Zdroj: SITA.sk - Vo francúzskom Lyone potvrdili prvý prípad vírusu Shamonda u človeka, pacient zomrel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: exotické vírusy Infekcia Úmrtie
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