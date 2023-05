SaS plánuje vysloviť vláde dôveru a Demokrati sú pripravený o tom diskutovať

Programové vyhlásenie vlád

Spájanie strán

28.5.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati sú pripravení diskutovať o vyslovení dôvery vláde. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Demokrati).Dodal ale, že chcú vidieť programové vyhlásenie vlády. Šeliga tiež uviedol, že ich strana má určité priority.Poslanec parlamentu a podpredseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling uviedol, že SaS plánuje úradníckej vláde vyjariť podporu.Demokrati sú stále pripravení diskutovať o spájaní. Uviedol to člen strany a poslanec parlamentu Juraj Šeliga. Podľa poslanca a podpredsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga máme na pravej strane politického spektra viac predsedov, než voličov.Podotkol ale, že súčasné neúspešné spájanie môže naznačovať vývoj, aký by nastal po voľbách v prípade, ak by sa tieto subjekty dostali to parlamentu. On sám sa chce zasadzovať za hodnotové spájanie.