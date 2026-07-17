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17. júla 2026

Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA


Tagy: LGBTI náhradné materstvo Nemecká vláda Nemecký parlament

Jens Spahn sa stal terčom kritiky vo vlastnej strane, ktorá dlhodobo odmieta legalizáciu náhradného materstva. Predseda poslaneckého klubu



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germany_politics_69811 676x451 17.7.2026 (SITA.sk) - Jens Spahn sa stal terčom kritiky vo vlastnej strane, ktorá dlhodobo odmieta legalizáciu náhradného materstva.


Predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom parlamente Jens Spahn čelí kritike po tom, ako sa podľa médií spolu so svojím manželom stal rodičom syna, ktorého v Spojených štátoch vynosila náhradná matka. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné a CDU dlhodobo vystupuje proti jeho legalizácii.

Kritizovali aj vlastní


Kritika zaznela aj z radov samotnej strany. Predseda CDU v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko Daniel Peters vyhlásil, že Spahn by mal odstúpiť z čela poslaneckého klubu.

„Jens Spahn už nie je udržateľný vo funkcii predsedu poslaneckého klubu a musí odstúpiť,“ povedal pre denník Bild.

Podľa kritikov je neprijateľné, aby politik podporoval zákaz náhradného materstva a zároveň túto možnosť využil v zahraničí.

Šokovaný senior


Predseda seniorskej organizácie CDU Hubert Hüppe uviedol, že ho Spahnovo rozhodnutie „osobne šokovalo“.

„Samozrejme, chápem, že každý túži po dieťati vrátane homosexuálnych párov, otázkou však je, či nedochádza k zneužívaniu žien,“ povedal Hüppe.

Nemecká vládna splnomocnenkyňa pre práva LGBTI+ osôb Sophie Kochová podporila právo queer párov na rodičovstvo, zároveň však odmietla komerčné náhradné materstvo.

Merz zostal neutrálny


Kancelár Friedrich Merz sa k sporu odmietol podrobnejšie vyjadriť. Uviedol iba, že mu Spahn minulý týždeň oznámil radostnú novinu a on mu zagratuloval.

Spahn patril počas vlády Angely Merkelovej k najvýraznejším politikom CDU a v rokoch pandémie COVID-19 zastával funkciu ministra zdravotníctva.


Zdroj: SITA.sk - Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: LGBTI náhradné materstvo Nemecká vláda Nemecký parlament
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