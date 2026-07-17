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17. júla 2026
Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA
Jens Spahn sa stal terčom kritiky vo vlastnej strane, ktorá dlhodobo odmieta legalizáciu náhradného materstva. Predseda poslaneckého klubu
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17.7.2026 (SITA.sk) - Jens Spahn sa stal terčom kritiky vo vlastnej strane, ktorá dlhodobo odmieta legalizáciu náhradného materstva.
Predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom parlamente Jens Spahn čelí kritike po tom, ako sa podľa médií spolu so svojím manželom stal rodičom syna, ktorého v Spojených štátoch vynosila náhradná matka. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné a CDU dlhodobo vystupuje proti jeho legalizácii.
Kritika zaznela aj z radov samotnej strany. Predseda CDU v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko Daniel Peters vyhlásil, že Spahn by mal odstúpiť z čela poslaneckého klubu.
„Jens Spahn už nie je udržateľný vo funkcii predsedu poslaneckého klubu a musí odstúpiť,“ povedal pre denník Bild.
Podľa kritikov je neprijateľné, aby politik podporoval zákaz náhradného materstva a zároveň túto možnosť využil v zahraničí.
Predseda seniorskej organizácie CDU Hubert Hüppe uviedol, že ho Spahnovo rozhodnutie „osobne šokovalo“.
„Samozrejme, chápem, že každý túži po dieťati vrátane homosexuálnych párov, otázkou však je, či nedochádza k zneužívaniu žien,“ povedal Hüppe.
Nemecká vládna splnomocnenkyňa pre práva LGBTI+ osôb Sophie Kochová podporila právo queer párov na rodičovstvo, zároveň však odmietla komerčné náhradné materstvo.
Kancelár Friedrich Merz sa k sporu odmietol podrobnejšie vyjadriť. Uviedol iba, že mu Spahn minulý týždeň oznámil radostnú novinu a on mu zagratuloval.
Spahn patril počas vlády Angely Merkelovej k najvýraznejším politikom CDU a v rokoch pandémie COVID-19 zastával funkciu ministra zdravotníctva.
Zdroj: SITA.sk - Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda poslaneckého klubu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v nemeckom parlamente Jens Spahn čelí kritike po tom, ako sa podľa médií spolu so svojím manželom stal rodičom syna, ktorého v Spojených štátoch vynosila náhradná matka. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné a CDU dlhodobo vystupuje proti jeho legalizácii.
Kritizovali aj vlastní
Kritika zaznela aj z radov samotnej strany. Predseda CDU v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko Daniel Peters vyhlásil, že Spahn by mal odstúpiť z čela poslaneckého klubu.
„Jens Spahn už nie je udržateľný vo funkcii predsedu poslaneckého klubu a musí odstúpiť,“ povedal pre denník Bild.
Podľa kritikov je neprijateľné, aby politik podporoval zákaz náhradného materstva a zároveň túto možnosť využil v zahraničí.
Šokovaný senior
Predseda seniorskej organizácie CDU Hubert Hüppe uviedol, že ho Spahnovo rozhodnutie „osobne šokovalo“.
„Samozrejme, chápem, že každý túži po dieťati vrátane homosexuálnych párov, otázkou však je, či nedochádza k zneužívaniu žien,“ povedal Hüppe.
Nemecká vládna splnomocnenkyňa pre práva LGBTI+ osôb Sophie Kochová podporila právo queer párov na rodičovstvo, zároveň však odmietla komerčné náhradné materstvo.
Merz zostal neutrálny
Kancelár Friedrich Merz sa k sporu odmietol podrobnejšie vyjadriť. Uviedol iba, že mu Spahn minulý týždeň oznámil radostnú novinu a on mu zagratuloval.
Spahn patril počas vlády Angely Merkelovej k najvýraznejším politikom CDU a v rokoch pandémie COVID-19 zastával funkciu ministra zdravotníctva.
Zdroj: SITA.sk - Špičkový politik nemeckej CDU čelí kritike za dieťa narodené náhradnej matke v USA © SITA Všetky práva vyhradené.
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