|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 22.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. januára 2026
Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu policajnú akciu, zasahuje na území mesta Pezinok
Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne vykonávajú ...
Zdieľať
22.1.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne vykonávajú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok. Ako polícia v tejto súvislosti informovala, akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti.
"Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek. Doplnil, že ďalšie podrobnosti polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu policajnú akciu, zasahuje na území mesta Pezinok © SITA Všetky práva vyhradené.
"Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek. Doplnil, že ďalšie podrobnosti polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu policajnú akciu, zasahuje na území mesta Pezinok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie
Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie
<< predchádzajúci článok
Policajti v uliciach či identifikácia vandalov, Winkler predstavil návrhy na zvýšenie bezpečnosti v Bratislave – VIDEO
Policajti v uliciach či identifikácia vandalov, Winkler predstavil návrhy na zvýšenie bezpečnosti v Bratislave – VIDEO