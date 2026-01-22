Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. januára 2026

Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu policajnú akciu, zasahuje na území mesta Pezinok


Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne vykonávajú ...



22.1.2026 (SITA.sk) - Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru aktuálne vykonávajú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok. Ako polícia v tejto súvislosti informovala, akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti.


"Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie," uviedol hovorca policajného prezídia Roman Hájek. Doplnil, že ďalšie podrobnosti polícia poskytne hneď, ako to procesná situácia umožní.

Zdroj: SITA.sk - Národná protidrogová jednotka vykonáva rozsiahlu policajnú akciu, zasahuje na území mesta Pezinok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drogová trestná činnosť Národná protidrogová jednotka Policajná akcia
