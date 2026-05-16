16. mája 2026

Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie


Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví.



16.5.2026 (SITA.sk) - Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví.


V Lučenci sa strieľalo, pričom jedna osoba utrpela zranenie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nikola Žabková. Ako priblížila, okolo 4:00 ráno na operačné stredisko nahlásili streľbu pri budove banky v Lučenci.

Vyslaná policajná hliadka zistila, že na parkovisku sa strhla bitka medzi viacerými osobami. Jedna z nich vytiahla z vozidla značky Audi zbraň a vystrelila do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou však podľa slov polície došlo k zraneniu osoby v jednom z vozidiel.

Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. Naďalej prebiehajú procesné úkony, polícia preto nateraz neposkytuje viac informácií.


Zdroj: SITA.sk - Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.

