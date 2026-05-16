Sobota 16.5.2026
Meniny má Svetozár
16. mája 2026
Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie
Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. V Lučenci sa
16.5.2026 (SITA.sk) - Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví.
V Lučenci sa strieľalo, pričom jedna osoba utrpela zranenie. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Nikola Žabková. Ako priblížila, okolo 4:00 ráno na operačné stredisko nahlásili streľbu pri budove banky v Lučenci.
Vyslaná policajná hliadka zistila, že na parkovisku sa strhla bitka medzi viacerými osobami. Jedna z nich vytiahla z vozidla značky Audi zbraň a vystrelila do vzduchu. Pri ďalšej manipulácii so zbraňou však podľa slov polície došlo k zraneniu osoby v jednom z vozidiel.
Prípad si prevzal lučenecký vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre nedovolené ozbrojovanie v súbehu s krádežou a ublížením na zdraví. Naďalej prebiehajú procesné úkony, polícia preto nateraz neposkytuje viac informácií.
Zdroj: SITA.sk - Streľba a bitka pri banke v Lučenci si vyžiadala zranenú osobu, polícia začala pre incident trestné stíhanie © SITA Všetky práva vyhradené.
