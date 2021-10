Národná protidrogová stratégia Slovenska dostala zelenú, štát má jasné priority

protidrogovej

Posvietia si na zločinecké skupiny

Dobre zvládnutá drogová problematika

Nezákonné internetové lekárne

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Rozkladanie skupín zaoberajúcich sa drogovou trestnou činnosťou, konfiškácia príjmov z drogovej trestnej činnosti, monitorovanie či zvyšovanie informovanosti verejnosti o nežiaducich účinkoch drog. Aj to sú hlavné priority Národnejstratégie Slovenska pre roky 2021 až 2025, ktorú na stredajšom rokovaní schválila vláda.V nej sa chce štát zamerať na odhaľovanie nových metód páchania drogovej trestnej činnosti či na odhaľovanie zneužívania logistických a digitálnych kanálov využívaných na distribúciu stredných a malých množstiev nelegálnych drog v krajine.Cieľom stratégie je znižovanie množstva drogovo závislých a lepšia prevencia, ktorá odradí ľudí od prípadného úmyslu začať užívať omamné a psychotropné látky. Štát si chce zároveň viac „posvietiť“ na vysokorizikové organizované zločinecké skupiny, ktoré sú aktívne na trhoch s drogami.Od stratégie si zároveň sľubuje zlepšenie medzinárodnej spolupráce v rámci krajín Európskej únie (EÚ), spolupráce s tretími krajinami, Europolom či Eurojustom Napriek tomu, že Slovensko sa radí medzi krajiny s dobre zvládnutou drogovou problematikou, Ministerstvo zdravotníctva SR v najbližšom období predpokladá pokračovanie v trende nárastu užívania marihuany a metamfetamínu, čiže pervitínu.Drogová závislosť spôsobila v roku 2019 v EÚ viac ako 8-tisíc úmrtí v dôsledku predávkovania. Väčšina obchodovania s drogami sa uskutočňuje cezhranične, pričom veľká časť zisku sa infiltruje do legálneho hospodárstva. Zisky organizovaných zločineckých skupín v EÚ sa odhadujú na 110 miliárd eur ročne.Problematickými sú aj internetové lekárne. Celosvetovo sú len štyri percentá z nich prevádzkované v súlade so zákonom, pričom 30 až 35-tisíc online lekární funguje vo svete nezákonne. Do legitímneho dodávateľského reťazca s liekmi navyše prenikajú aj falzifikáty a falšované lieky.Medzinárodný obchod s falšovanými liekmi ročne dosahuje hodnotu 38,9 miliardy eur. Trh s nelegálnymi drogami je aj naďalej najväčším zločineckým trhom v EÚ. Jeho minimálna hodnota sa odhaduje na 30 miliárd eur ročne.