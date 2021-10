Slovinsku hrozí lockdown, čísla nakazených rýchlo stúpajú a plnia sa aj nemocnice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovinsku hrozí lockdown, pokiaľ krajina nezvládne súčasnú vlnu šírenia koronavírusu. Vyhlásil to v stredu minister zdravotníctva Janez Poklukar, ktorý poukázal na nízku mieru zaočkovanosti v malej alpskej krajine.Ako dodal, Slovinsko zaznamenalo najvyšší denný počet nových prípadov nákazy od januára a lôžka v nemocniciach sa rýchlo zapĺňajú. Za posledných 24 hodín úrady potvrdili viac ako 3-tisíc nových prípadov, upozornil minister.Podľa oficiálnych údajov je v Slovinsku proti koronavírusu plne zaočkovaných zhruba 53 % z celkového počtu dva milióny obyvateľov. Úrady podľa ministra plánujú otvoriť ďalšie oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19, keďže jednotky intenzívnej starostlivosti sú zaplnené na 92 %.„Máme zbraň a prostriedky, a je to vakcinácia... A my ju nepoužívame,“ uviedol Poklukar.