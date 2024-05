Národná zoo Bojnice vypustila do voľnej prírody samca mačky divej

Odborníci z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach vypustili do voľnej prírody samca mačky divej. Arnold do tamojšej rehabilitačnej stanice prišiel v roku 2021, v tele mal niekoľko brokov a bol vychudnutý. Informovala o tom zoo na sociálnej sieti.





"Samec vo voľnej prírode už nedokázal loviť, preto sa zameral na kuríny, kde ho aj odchytili. Genetické testy preukázali, že ide o mačku divú. A tak sme po úspešnej rehabilitácii vyskúšali Arnolda pripojiť aj k samiciam," spomenula zoo.Minulý rok sa z takéhoto spojenia podľa nej narodili štyri mláďatá, z toho jedno už ošetrovatelia vypustili do voľnej prírody. Populácie mačky divej totiž ohrozuje okrem straty prostredia aj kríženie s domácimi mačkami."Po celý čas sme dbali, aby Arnold prichádzal do kontaktu s ľuďmi iba minimálne. Zachovávali sme mu aj schopnosť loviť. Tento rok nadišiel čas, aby sa opäť vrátil do voľnej prírody. Pracovníci z Chránenej krajinnej oblasti Kysuce našli pre neho vhodnú lokalitu, kde sme ho aj pred pár dňami vypustili," priblížila zoo. Arnolda budú odborníci vo voľnej prírode monitorovať.